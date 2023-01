di Veronica Elia, Scuola in Forma, 27.1.2023.

Pensione scuola: con una nota il Ministero ha fornito le indicazioni per presentare domanda di pensionamento con Quota 103 e Opzione donna.

Con la nota del 30 gennaio 2023 il Ministero dell’Istruzione ha fornito tutte le indicazioni necessarie per presentare domanda di pensione anticipata per il comparto scuola con Quota 103 e Opzione donna. Quali sono i requisiti e le scadenze da rispettare.

Pensione scuola: quando aprono le domande per Quota 103 e Opzione donna

Come precedentemente anticipato, il Ministero dell’Istruzione ha illustrato le modalità con cui il personale scolastico potrà presentare domanda di pensionamento con Quota 103 e Opzione donna con decorrenza a partire dal 1° settembre 2023. Secondo quanto indicato nella nota del 30 gennaio, la richiesta potrà essere inoltrata dall’1 al 28 febbraio 2023 tramite il sistema Polis, utilizzando le funzioni che saranno rese disponibili nell’ambito della sezione ‘Istanze Online’.

In particolare, per poter beneficiare di Quota 103 bisognerà aver maturato 41 anni di contributi e 62 di età entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di Opzione donna, invece, sarà necessario aver raggiunto 35 anni di contributi e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ad un famigliare con un’invalidità grave; riduzione della capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

Ape sociale

Per quanto riguarda invece l’Ape sociale, la misura è stata confermata ancora per tutto il 2023 alle medesime condizioni precedenti. Pertanto, potranno usufruire della misura i “Professori di scuola primaria, pre– primaria e professioni assimilate” appartenenti all’elenco dei cosiddetti lavoratori gravosi. In questo caso la prima scadenza da tenere a mente è quella del 31 marzo 2023.