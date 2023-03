di Veronica Elia, Scuola in Forma, 13.3.2023.

Riforma pensioni 2024: si va verso la proroga di Quota 103 o verso l’uscita a 62 o a 63 anni? Quanto si perderebbe sull’assegno.

Dopo i recenti sviluppi, i lavoratori e i sindacati hanno cominciato a temere un posticipo della Riforma pensioni con una possibile proroga di Quota 103 per un altro anno, tuttavia ad oggi non sarebbe ancora del tutto naufragata l’ipotesi dell’uscita a 62 o a 63 anni in cambio di una penalizzazione sull’assegno.

Pensioni 2024: l’ipotesi dell’uscita a 62 o 63 anni

Come precedentemente anticipato, a causa del ritardo accumulato sulla tabella di marcia a proposito della Riforma pensioni si è iniziato a parlare di una possibile proroga di Quota 103 per tutto il 2024. Al momento, però, nulla è ancora confermato e sul tavolo rimane anche l’ipotesi dell’uscita a 62 o a 63 anni con almeno 20 anni di contributi versati, in cambio di un taglio sull’assegno pensionistico. Una proposta già avanzata da tempo dai sindacati, secondo cui i lavoratori a partire da questa età dovrebbero essere liberi di decidere quando andare in pensione, senza però dover subire alcuna penalizzazione. Un punto quest’ultimo non condiviso dal Governo.

Quanto si perderebbe sull’assegno

Qualora dovesse passare l’ipotesi della pensione a 62 o a 63 anni in cambio di una penalizzazione sull’assegno, questa non sarebbe basata sul ricalcolo dell’importo con il sistema contributivo puro, ma su un taglio del 2 o del 2,5 per cento per ogni anno di anticipo rispetto alla soglia di vecchiaia fissata a 67 anni. Pertanto, chi dovesse decidere di andare in pensione a 66 anni andrebbe incontro ad un taglio ipotetico del 2,5 per cento, chi dovesse lasciare il lavoro a 65 anni subirebbe una penalizzazione del 5 per cento circa e così via. In questo modo, il lavoratore sarebbe di fatto libero di scegliere in autonomia quando lasciare il lavoro, tenendo conto del taglio sull’assegno a cui andrebbe incontro.