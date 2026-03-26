Pensioni 2027/28: chi perde un anno

di Marco Telaro, TuttoLavoro24, 25.3.2026.

Pensioni 2027/28: perdono un anno docenti e ATA nati tra giugno e agosto.

Un’anomalia del sistema: pochi mesi diventano un anno.

Con le nuove regole pensionistiche già definite per il biennio 2027-2028, emerge una criticità concreta nel comparto scuola: docenti e personale ATA nati nei mesi estivi rischiano di dover lavorare un anno in più rispetto ai colleghi.

Non si tratta più di ipotesi o simulazioni tecniche, ma di effetti già determinati dalle norme in vigore. A fare la differenza non è solo l’aumento dell’età pensionabile, ma soprattutto il meccanismo rigido con cui viene applicato nella scuola.

Aumento pensioni già deciso: le nuove soglie ufficiali

La legge di Bilancio 2026 e la circolare INPS n. 28/2026 hanno reso operativo l’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita.

Le nuove soglie per la pensione di vecchiaia sono:

2027: 67 anni e 1 mese 2028: 67 anni e 3 mesi



L’aumento avviene in modo graduale:

+1 mese dal 2027

+2 mesi aggiuntivi dal 2028

Si tratta quindi di un incremento complessivo di tre mesi, distribuito su due anni. Tuttavia, nel comparto scuola, anche variazioni minime producono effetti molto più pesanti rispetto ad altri settori.

Scuola: una sola finestra di uscita

Nel sistema scolastico esiste una regola fondamentale che distingue docenti e ATA da tutti gli altri lavoratori:

la pensione decorre esclusivamente dal 1° settembre di ogni anno.

Questo implica che:

i requisiti devono essere maturati entro il 31 agosto

chi li matura anche solo il giorno successivo perde la possibilità di uscire quell’anno

Non esistono finestre intermedie, né possibilità di uscita anticipata rispetto al calendario scolastico. È proprio questa rigidità a generare la disparità.

Pensione 2027: basta un giorno per slittare di un anno

Con il requisito fissato a 67 anni e 1 mese, la soglia per andare in pensione nel 2027 è estremamente precisa.

Per uscire il 1° settembre 2027, bisogna aver maturato il requisito entro il 31 agosto 2027. Questo significa essere nati entro:

31 luglio 1960

La conseguenza è immediata:

nato il 31 luglio 1960 → pensione nel 2027

→ pensione nel 2027 nato il 1° agosto 1960 → pensione nel 2028

Una differenza di un solo giorno comporta uno slittamento di dodici mesi. Non si tratta di un caso limite, ma di una situazione che coinvolgerà migliaia di lavoratori.

Pensione 2028: il problema si estende a tutta l’estate

Nel 2028 il requisito sale a 67 anni e 3 mesi, e la penalizzazione diventa ancora più ampia.

Per accedere alla pensione dal 1° settembre 2028, è necessario essere nati entro:

31 maggio 1961

Restano quindi esclusi:

nati a giugno 1961

nati a luglio 1961

nati ad agosto 1961

Questi lavoratori matureranno il requisito solo dopo il 31 agosto 2028 e saranno costretti a posticipare l’uscita al 1° settembre 2029.

Tabella riepilogativa per docenti e ATA

La tabella evidenzia in modo chiaro come l’aumento progressivo dei requisiti allarghi la platea dei lavoratori penalizzati.

Docenti e ATA: una penalizzazione identica

È importante sottolineare che questa situazione riguarda indistintamente tutto il personale scolastico:

docenti

collaboratori scolastici

assistenti tecnici e amministrativi

Non esistono differenze tra le categorie. Tutti sono soggetti alla stessa finestra di uscita e agli stessi effetti distorsivi.

Un’anomalia del sistema: pochi mesi diventano un anno

Nel resto del mondo del lavoro, un aumento dell’età pensionabile di uno o due mesi comporta un prolungamento equivalente dell’attività lavorativa.

Nel comparto scuola accade qualcosa di diverso:

un mese in più può determinare un ritardo di dodici mesi

Questo perché il sistema non è flessibile e non consente adeguamenti graduali. La conseguenza è una vera e propria discontinuità tra lavoratori separati da pochi giorni di nascita.

Nessun correttivo previsto

Nonostante il problema sia noto e segnalato da tempo, al momento non sono previsti interventi specifici per il comparto scuola.

In particolare:

non sono state introdotte finestre di uscita alternative

non è prevista alcuna deroga per chi matura i requisiti nei mesi estivi

non esistono meccanismi di compensazione

Questo significa che le regole attuali si applicheranno integralmente già a partire dal 2027.

Una questione destinata a crescere

Il biennio 2027-2028 rappresenta solo il primo passaggio. In futuro, ulteriori adeguamenti alla speranza di vita potrebbero riproporre lo stesso problema, ampliandone l’impatto.

Senza una revisione del sistema, il rischio è che questa penalizzazione diventi strutturale per una parte consistente dei lavoratori della scuola.

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Pensioni 2027/28: chi perde un anno

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