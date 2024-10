Pensioni, APE sociale e pensione anticipata

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 30.9.2024.

Cessazioni dal servizio, come andare in pensione con APE sociale o pensione anticipata per i lavoratori precoci.

APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci. Un paragrafo della circolare pubblicata in data 25 settembre relativa alla cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2025 è dedicato alla In proposito, il MIM ricorda che l’articolo 1, comma 136, della Legge di Bilancio 2024 ha stabilito che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l’anno 2024. Pertanto, è posticipato al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale, con innalzamento dell’età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi. Sono state inoltre confermate le condizioni per l’accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettere a), b) e c) della legge 11 dicembre 2016 n. 232 o che svolgono attività c.d. gravose (lettera “d” del medesimo comma). Nello specifico, sono inseriti nell’elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto all’APE sociale i “Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate” – codice Istat 2.6.4. Rinuncia alla domanda Opzione donna La circolare precisa anche che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2025 (cosiddetto 1° scrutinio 2025), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Inps dell’esito positivo dell’istruttoria – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata. Domanda entro il 31 agosto 2025 Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2025. . . . . . . .

Pensioni, APE sociale e pensione anticipata

