Pensioni: APE sociale proroga al 31 dicembre 2026

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 27.2.2026.
Nessuna conferma invece per Opzione donna – La circolare INPS..
Le novità previdenziali contenute nella Legge di bilancio 2026.
Con circolare n. 19 del 25 febbraio 2026 l’INPS ha illustrato le novità previdenziali contenute nella Legge di bilancio 2026.
Tra queste, un paragrafo è dedicato alla proroga dell’APE sociale e un altro alla mancata conferma di Opzione donna..
APE sociale
L’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2026 prevede che: “Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 179 al compimento dell’età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2026. […]”.
Il successivo comma 163 prevede che: “Il beneficio di cui al comma 162 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
I soggetti interessati possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2026, 15 luglio 2026 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2026.
Opzione donna
La legge di Bilancio 2026 non ha previsto la proroga delle disposizioni in materia di pensione anticipata c.d. opzione donna, e della pensione anticipata flessibile.
Resta, comunque, ferma la possibilità di accedere a tali forme di pensionamento anticipato per coloro che possono fare valere le condizioni vigenti prima della legge di Bilancio 2026 e i previsti requisiti entro le date di seguito indicate:
- per la pensione anticipata c.d. opzione donna, al 31 dicembre 2024;
- per la pensione anticipata flessibile, al 31 dicembre 2025.