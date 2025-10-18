Pensioni, dal 2027 ok all’aumento dell’età pensionabile

di Valerio Damiani, PensioniOggi, 17.10.2025.

Il Governo non è riuscito a mantenere l’obiettivo di congelare gli adeguamenti per il biennio 2027-2028. L’adeguamento di tre mesi che dovrebbe scattare dal 1° gennaio 2027 sarà scaglionato su due anni ma ci sarà.

L’età pensionabile tornerà a crescere dal 1° gennaio 2027. Lo conferma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Cdm che ha dato il via libera alla bozza sulla Legge di Bilancio 2026. L’adeguamento sarà di un mese dal 1° gennaio 2027, e di altri due mesi dal 1° gennaio 2028.

In definitiva dal 1° gennaio 2027 la pensione di vecchiaia si raggiungerà con 67 anni ed un mese di età oltre a 20 anni di contribuzione; dal 1° gennaio 2028 con 67 anni e tre mesi. Per la pensione anticipata si sale dagli attuali 42 anni e 10 mesi a 42 anni e 11 mesi e a 43 anni ed un mese di contributi dal 1° gennaio 2028. Per le donne i requisiti sono, come noto, ridotti di un anno. Resta ferma, la finestra mobile di tre mesi per chi utilizza la pensione anticipata.