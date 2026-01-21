Informazione scuola, 20.1.2026.

Pensioni scuola e rinnovo CCNL 2022/24: guida ai ricalcoli, arretrati e TFS/TFR. Rinnovo del contratto e rivalutazioni delle pensioni 2026.

Il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 non è solo una boccata d’ossigeno per chi è in servizio, ma ha un impatto diretto e retroattivo sui trattamenti pensionistici e sulle liquidazioni. Molti ex docenti e ATA si chiedono se gli aumenti contrattuali influenzeranno il loro assegno e come avverrà il recupero delle somme spettanti.

In questo approfondimento analizziamo come il nuovo contratto cambia il calcolo della pensione, chi ha diritto alla riliquidazione automatica e le tempistiche per ottenere gli arretrati sul TFS.

Chi ha diritto al ricalcolo della pensione?

Il principio cardine è quello della decorrenza degli aumenti. Poiché il contratto copre il triennio 2022, 2023 e 2024, gli incrementi dello stipendio tabellare hanno valore ai fini pensionistici per tutti coloro che erano in servizio in quegli anni.

1. Pensionati dal 2022 e 2023

Se sei andato in pensione nel corso del 2022 o del 2023, hai diritto al ricalcolo dell’assegno. La tua pensione sarà rideterminata inserendo i nuovi tabellari nei calcoli della “Quota A” e della “Quota B”. Riceverai inoltre gli arretrati dalla data di decorrenza dell’aumento fino all’ultimo giorno di servizio.

2. Pensionati dal 2024 in poi

Per chi lascia il servizio nel 2024 o negli anni successivi, gli aumenti sono già consolidati nella base pensionabile. Questi lavoratori godranno dell’incremento massimo, poiché l’intera progressione economica del CCNL 22/24 sarà conteggiata nel calcolo contributivo e retributivo.

Impatto sul TFS e TFR: Soldi in arrivo dopo la pensione

Una delle novità più attese riguarda la riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) o del TFR.

Il ricalcolo: Gli aumenti stipendiali del nuovo CCNL sono utili ai fini del calcolo della liquidazione.

Gli aumenti stipendiali del nuovo CCNL sono utili ai fini del calcolo della liquidazione. Esempio pratico: Se un docente è andato in pensione a settembre 2023, l’INPS dovrà ricalcolare la sua liquidazione tenendo conto dello stipendio più alto previsto dal nuovo contratto per quel periodo.

Se un docente è andato in pensione a settembre 2023, l’INPS dovrà ricalcolare la sua liquidazione tenendo conto dello stipendio più alto previsto dal nuovo contratto per quel periodo. Arretrati TFS: La differenza tra quanto già percepito e quanto spettante con il nuovo contratto verrà erogata come “integrazione”.

NOTA BENE: L’INPS PROCEDE ALLA RILIQUIDAZIONE DEL TFS/TFR SOLO DOPO CHE LA SCUOLA HA INVIATO IL MODELLO ULTIMO MIGLIO TFR AGGIORNATO. QUESTO PROCESSO NON È SEMPRE IMMEDIATO E PUÒ RICHIEDERE DIVERSI MESI.

La procedura di riliquidazione: È automatica?

In teoria, la procedura è automatica. L’Amministrazione scolastica aggiorna la posizione economica del dipendente (anche se già in pensione) e trasmette i flussi telematici all’INPS.

Tuttavia, nella pratica si riscontrano spesso colli di bottiglia:

Le Segreterie: Devono inserire manualmente i nuovi decreti di inquadramento per i pensionati. L’INPS: Deve recepire i dati e ricalcolare l’assegno mensile (perequazione).

Cosa fare in caso di ritardi?

Se dopo 6-12 mesi dalla firma definitiva del contratto non vedi variazioni sull’assegno pensionistico:

Invia una diffida formale tramite PEC alla scuola di ultimo servizio e all’INPS.

Rivolgiti a un Patronato per una verifica del modello “SM500” (il documento con cui l’INPS certifica i dati per la pensione).

Tabella Riepilogativa: Benefici del CCNL sulle Pensioni

Tipologia Credito Chi ne ha diritto Modalità di Erogazione Ricalcolo Assegno Chi è cessato dal 01/01/2022 Automatico (con arretrati) Arretrati Stipendio Chi era in servizio nel 22/24 Emissione speciale NoiPA Integrazione TFS/TFR Chi è cessato nel triennio Bonifico INPS post-ricalcolo

Conclusioni: Perché monitorare il proprio cedolino pensione

Il rinnovo contrattuale 2022/24 rappresenta un diritto acquisito che si traduce in un valore economico permanente. Anche un piccolo aumento dello stipendio tabellare può significare 20-40 euro in più al mese sulla pensione e 1.500-3.000 euro in più sulla liquidazione totale.