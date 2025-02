di Walter Recinella, Enasc, 1.2.2025.

Le prime indicazioni operative sulle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per l’anno 2025 per la cessazione dal servizio del personale scolastico per le uscite pensionistiche.

Il Ministero dell’Istruzione e del merito, con nota n. U.0025316 del 31.1.2025, ha fornito le prime indicazioni operative sulle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per l’anno 2025 per la cessazione dal servizio del personale scolastico per le uscite pensionistiche.

Ecco il commento del ns. esperto, Affaticati Rodolfo – Consulente Enasc di Previdenza Pubblica :

Opzione Donna

La pensione con opzione donna viene confermata anche per l’anno 2025. Come è noto possono accedere alla prestazione le lavoratrici che maturano 35 anni di contributi e 61 anni di età entro il 31 dicembre 2024. L’età minima si riduce di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni. Per il diritto, inoltre devono ricorrere una delle seguenti condizioni: assistenza a un familiare con disabilità grave (Legge 104, art. 3 comma 3), riconoscimento dello stato di invalidità civile in misura pari o superiore al 74%.

La domanda di dimissioni deve essere presentata entro il 28 febbraio 2025 sulla piattaforma del Ministero dell’istruzione denominato Polis – Istanze on line.

Quota 103 – Pensione Anticipata Flessibile

Anche questa prestazione viene riconfermata con gli stessi requisiti previsti nel 2024: 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2025. Vi ricordiamo che la pensione flessibile è calcolata interamente con il sistema contributivo. Il trattamento pensionistico potrà essere liquidato per un importo lordo mensile non superiore a quattro volte il trattamento minimo fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

La domanda di dimissioni deve essere presentata entro il 28 febbraio 2025 sulla piattaforma Polis – Istanze on line.

Istanze Polis

Le istanze Polis disponibili sono:

Cessazione on line – personale docente ed ATA – pensione anticipata flessibile

Cessazione on line – personale docente ed ATA – opzione donna 2025

Cessazione on line – Dirigenti Scolastici – pensione anticipata flessibile

Cessazione on line – Dirigenti Scolastici – opzione donna 2025

Il personale delle province di Trento e Bolzano è escluso dall’uso della procedura POLIS.

Si raccomanda che nell’istanza di dimissioni gli interessati devono esprimere la volontà di rimanere in servizio nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti per l’accesso alla pensione.

Ape Sociale

Anche per l’anno 2025 per l’accesso all’APE Sociale sono richiesti 63 anni e 5 mesi di età e gli interessati devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

assistenza a un familiare con disabilità grave (art. 3, comma 3 legge 104/92)

.

riconoscimento dello stato di invalidità civile pari o superiore al 74% con 30 anni di contribuzione

.

svolgimento di attività gravose (es. docenti di scuola primaria, pre – primaria e professioni assimilate) con almeno 36 anni di contributi.

La data di scadenza per domanda di dimissioni é stata fissata al 31 agosto 2025 in formato cartaceo.

Le lavoratrici che presenteranno la domanda di cessazione POLIS per opzione donna con esito positivo e che presenteranno anche la domanda per il riconoscimento delle condizioni di ammissione all’APE Sociale potranno, a condizione che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell’INPS, entro il 31/03/2025, rinunciare alla domanda di pensionamento opzione donna dandone tempestivamente comunicazione alla sede competente dell’INPS.

Viene precisato che tutti i provvedimenti già emessi dai Dirigenti Scolastici per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per superamento dei limiti ordinamentali nel corso del 2025, sono da ritenersi annullati.

.

Ulteriori misure introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207

Confermando i termini per la presentazione delle domande dii dimissioni introdotti dalla circolare il Ministero fornisce chiarimenti sulle ulteriori novità in materia pensionistica introdotte dalla legge di bilancio 2025.

I lavoratori della Scuola interessati da tali novità possono presentare l’istanza, al di fuori della piattaforma POLIS, per il tramite dell’istituzione scolastica di titolarità, all’Ufficio scolastico territoriale di competenza:

di cessazione dal servizio, secondo i nuovi requisiti e misure incentivanti. In particolare, possono presentare istanza anche coloro che, per effetto di quanto disposto dall’art. 1 commi 162 e 163 della legge di bilancio 2025 non rientrano più nel limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio e non hanno presentato domanda di cessazione dal servizio entro il termine del 21 ottobre 2024;

.

di revoca dell’istanza presentata entro il 21 ottobre 2024 qualora, in base alla nuova normativa, la cessazione dal servizio determini una condizione più sfavorevole rispetto alla prosecuzione dell’attività lavorativa.

La circolare specifica che la nuova legge di bilancio ha introdotto un complesso quadro normativo che prevede un confronto con l’INPS al fine di approfondire alcuni aspetti rilevanti. Pertanto la circolare in oggetto può considerarsi un primo provvedimento indicativo e dovrà essere seguito da ulteriori indicazioni operative. “

.

.

.

.

.

.

.

.

Pensioni Scuola, le date delle dimissioni per Ape Sociale, Opzione Donna e Quota 103

ultima modifica: da