Chiarimenti.

É stato pubblicato il Decreto Ministeriale di autorizzazione dei posti e modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025.

I posti autorizzati per i percorsi accreditati sono indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

SELEZIONE PER TITOLI

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi superi i posti disponibili, si procede alla sezione per titoli e servizi. Questa avviene, per i percorsi da 60 CFU, secondo la tabella di valutazione dei titoli indicati nell’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.

Rispetto alla tabella dello scorso anno, la nuova tabella prevede una nuova voce:

Certificazione di frequenza del percorso di formazione iniziale dei docenti di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 ottenuta nell’a.a. 2023/2024 per coloro che non sono risultati vincitori della seconda procedura concorsuale PNRR indetta dal MIM 2 punti.

Cosa sono i percorsi di formazione di cui all’Allegato 3?

Facciamo un passo indietro.

L’art. 18-bis D.lgs 59/2017, comma 1, ha previsto che, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, sono ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.

Il percorso in questione, che è disciplinato dall’Allegato 3 al DPCM 4 agosto 2023, è stato attivato da poche università ed è quindi finalizzato ad acquisire almeno 30 CFU/CFA meramente ai fini della partecipazione al concorso mentre l’abilitazione verrà conseguita SOLO a completamento dei 30 CFU mancanti, post-concorso.

IL COMPLETAMENTO DEGLI ALTRI 30 CFU

Coloro che hanno partecipato al concorso avendo conseguito i 30 CFU Allegato 3, potranno quindi trovarsi in due diverse situazioni:

Qualora abbiano vinto il concorso, saranno ammessi di diritto al percorso abilitante di cui all’Allegato 4 (L’offerta formativa individuata dall’allegato 4 è infatti finalizzata proprio al completamento degli ulteriori 30 CFU\CFA per coloro che hanno già conseguito i primi 30 CFU\CFA).

al percorso abilitante di cui all’Allegato 4 (L’offerta formativa individuata dall’allegato 4 è infatti finalizzata proprio al completamento degli ulteriori 30 CFU\CFA per coloro che hanno già conseguito i primi 30 CFU\CFA). Qualora non abbiano vinto il concorso, potranno accedere al percorso abilitante di cui all’Allegato 4, ma in questo caso nei limiti dei posti disponibili e nel rispetto dei criteri di selezione individuati dal Ministero. In sostanza, qualora le domande di partecipazione eccedano i posti disponibili, sarà stilata la graduatoria per titoli e servizi.

Nel secondo caso, ai fini della stesura della graduatoria, a coloro che hanno già frequentato “i primi” 30 CFU\CFA saranno attribuiti 2 punti proprio per aver frequentato nel 2023/2024, i percorsi transitori da 30 CFU/CFA (Allegato 3 DPCM 4 agosto 2023).

