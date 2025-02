Obiettivo scuola, 20.2.2025.

Chiarimenti.

Saranno attivati nelle prossime settimane i percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023 per l’anno accademico 2024/2025.

TIPOLOGIE DI PERCORSI ABILITANTI

Diciamo subito che esistono diverse tipologie di percorsi abilitanti che si differenziano in funzione dei requisiti di accesso, del contenuto e delle modalità di svolgimento.

In particolare:

Percorsi abilitanti da 60 CFU (Allegato 1), destinato agli aspiranti laureati (magistrale o magistrale a ciclo unico o titolo equivalente) e laureandi con almeno 180 crediti o ai diplomati ITP, nel caso delle classi di concorso ITP. Si tratta del percorso standard al quale possono partecipare coloro che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso agli altri percorsi. A questa tipologia di percorsi potranno iscriversi anche coloro che sono in possesso dei 24 CFU per l’insegnamento conseguiti entro il 31 ottobre 2022, chiedendone il relativo riconoscimento.

. Percorsi abilitanti da 30 CFU art. 13, per docenti già in possesso di abilitazione\specializzazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione.

. Percorsi transitori abilitanti da 30 CFU (Allegato 2) per docenti con tre anni di servizio presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”. Partecipano a questo percorso anche i vincitori del concorso che non hanno l’abilitazione all’insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio nei cinque anni precedenti nella scuola statale.

. Percorsi transitori da 30 CFU (Allegato 4), relativo agli ulteriori 30 CFU/CFA riservato a coloro che in possesso dei primi 30 CFU/CFA (di cui all’ Allegato 3) superano la seconda procedura concorsuale della fase transitoria.

Percorsi post-concorso da 36 CFU/CFA (Allegato 5) per coloro che hanno partecipato al concorso senza essere già abilitati. A sua volta questi percorsi si rivolgono a diverse tipologie di docenti, che partecipano al concorso senza aver conseguilo l’abilitazione: ITP vincitori di concorso

vincitori di concorso Percorso post-concorso da 36 CFU per coloro che hanno partecipato al concorso con il titolo di accesso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

MODALITÀ DI EROGAZIONE (ONLINE\PRESENZA)

I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20% del totale.

Tuttavia il Decreto PA Bis ha previsto che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50 per cento del totale.

Solo per le lezioni, è possibile lo svolgimento in modalità telematica fino al 50% del totale.

Le attività di tirocinio e laboratorio si devono svolgere in presenza.

Ciò indipendentemente dall’università che eroga i corsi (sia questa Statale, non statale o telematica). Infatti le caratteristiche del percorso sono definite in maniera uniforme quale che sia l’università che attiva il percorso.

Il regime transitorio in oggetto è dettato esclusivamente per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25 nei quali è previsto, alla luce dell’introduzione del nuovo sistema di formazione e della necessità di rispettare il target PNRR delle 70.000 assunzioni, una concentrazione altrimenti non sostenibile di soggetti che dovranno svolgere la formazione iniziale.

Dal 2025/2026 pertanto la quota che si potrà svolgere online sarà quella ordinaria del 20%.

CORSI DA 30 CFU PER ABILITATI\SPECIALIZZATI

Rispetto a quanto detto in precedenza, va sottolineato che gli unici percorsi che in base alla normativa vigente possono essere svolti con lezioni interamente online sono i 30 CFU art. 13 rivolti a coloro che sono in possesso dell’ abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione oppure della specializzazione sul sostegno.

Percorsi abilitanti 2024/25: lezioni per il 50% in presenza, tirocinio e laboratori in presenza

