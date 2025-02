Percorsi abilitanti 2025, atteso secondo decreto

Percorsi abilitanti 2025, 44.283 posti non è numero definitivo. Si attende secondo decreto con altre classi di concorso.

Percorsi abilitanti per la scuola secondaria, anno accademico 2024/25: il decreto n. 156 del 24 febbraio 2025 contiene solo una parte dei posti autorizzati. Questa la doverosa risposta a quanti, alla lettura dell’allegato A con le classi di concorso distribuite tra gli Atenei, non hanno trovata rappresentata la propria classe di concorso. Soprattutto se si tratta di docenti neoassunti da PNRR che devono completare i 30 o 36 CFU entro il 31 agosto 2025 per trasformare il contratto in tempo indeterminato.

Primo decreto da 44.823 posti

Pubblicato dal MUR. il decreto n. 156 presenta nell’allegato A una offerta formativa da 44.283 posti. Ecco le Università e i posti per classe di concorso

Secondo decreto da ? posti e altre classi di concorso

Il MUR ha chiarito che “Con riferimento ai percorsi per i quali è stato richiesto un nuovo accreditamento, e ai percorsi già accreditati per i quali sono state apportate modifiche, è in fase di ultimazione la relativa procedura di verifica. I posti verranno autorizzati con un successivo provvedimento.”

Pertanto non è corretto dire, al momento: la mia classe di concorso non c’è.

Bisogna attendere un nuovo decreto.

Riapertura banca dati alla ricerca di Università che eroghino corsi finora non richiesti

Inoltre in data 29 gennaio il MUR ha riaperto la banca dati alla ricerca di Università che eroghino corsi per A006; A072; A073; A075; B005; B008; B009; B010; B013; B025; B026.

Non sappiamo se l’accreditamento per queste ulteriori classi di concorso avverrà all’interno del secondo decreto atteso a breve oppure con provvedimento specifico, magari successivo.

Cosa faranno le Università

In teoria le Università, ricevuto il decreto n. 156 del 24 febbraio 2025, possono pubblicare il bando.

Alcune hanno già pubblicato delle precisazioni in merito.

Ad es. Unisalento ha già comunicato “[…] Nelle more dell’uscita del nuovo decreto ministeriale, bandirà tutte le classi di concorso approvate dalla Giunta dei Direttori, comprese quelle che, al momento, non sono indicate nell’Allegato A del D.M. 156 del 24/02/2025 e che saranno oggetto del nuovo decreto ministeriale”

.

.

.

.

.

.

.

.

Percorsi abilitanti 2025, atteso secondo decreto ultima modifica: da