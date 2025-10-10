Percorsi abilitanti 30, 36, 60 CFU 2025/26: chi può partecipare, tempi e costi.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Università stanno predisponendo l’avvio del terzo ciclo dei percorsi abilitanti per l’anno accademico 2025/26 previsti dal DPCM 4 agosto 2023. Ecco chi può partecipare e quando partiranno i percorsi.

Il MUR ha richiesto alle Università, AFAM e Accademia di Belle Arti di caricare sulla piattaforma l’offerta formativa per I percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023 per l’a.a. 2025/26. Date le tempistiche, è ragionevole pensare ad un anticipo dell’avvio dei percorsi rispetto agli anni accademici precedenti, trattandosi di una procedura ormai consolidata.

a) Percorso da 60 CFU/CFA (Allegato 1 del DPCM).

b) Percorso da 30 CFU/CFA per candidati che hanno partecipato al concorso straordinario bis (Allegato 2).

c) Percorso da 30 CFU/CFA per docenti con almeno 3 anni di servizio negli ultimi cinque, nelle scuole statali o paritarie (Allegato 2).

d) Percorso da 30 CFU/CFA di completamento per docenti con tre anni di servizio vincitori di concorso neeoassunti (Allegato 4)

e) Percorso da 36 CFU/CFA di completamento per vincitori di concorso che avevano i 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 o per ITP vincitori non abilitati (Allegato 5).

In sintesi

60 CFU: per chi ha un titolo di accesso alla classe di concorso o è iscritto a una laurea magistrale a ciclo unico con almeno 180 CFU conseguiti allegato 1

30 CFU: per docenti con almeno tre anni di servizio nelle scuole statali e/o paritarie negli ultimi cinque anni, di cui almeno un anno specifico o che hanno partecipato al concorso straordinario bis allegato 2

30 e 36 CFU per vincitori di concorso assunti 2025/26

30 CFU per vincitori con tre anni di servizio (anche ITP)

36 CFU per vincitori con i 24 CFU oppure + ITP

I percorsi per docenti vincitori di concorso PNRR neoassunti 2025/26 e ancora senza abilitazione non avranno selezione in ingresso, mentre sarà previsto un numero programmato per gli altri percorsi.

Il numero dei posti per classe di concorso e Ateneo sarà definito con apposito decreto. E’ comunque prevista anche per il 2025/26 la riserva definita da MUR e MIM per coloro che hanno tre anni di servizio negli ultimi cinque nelle scuole statali o paritarie negli ultimi cinque di cui almeno uno nella classe di concorso specifica, coloro che hanno svolto la prova del concorso straordinario bis, i titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

Il MUR ha chiesto alle Università di accreditare la nuova classe di concorso frutto di accorpamento relativo al decreto n. 255/2023

Altra abilitazione per docenti già abilitati o specializzati sostegno

Le Università possono sempre proporre i percorsi per docenti già in possesso di abilitazione per altro grado o classe di concorso o specializzazione sostegno, per le classi di concorso per le quali risultano già autorizzate per l'a.a. 2024/25. Percorso al 100% online.

Avvio previsto

Gennaio 2026

Bandi delle Università

da definire

Conclusione prevista

Entro 30 giugno 2026. In tempo utile per inserimento nelle GPS 2026, anche con riserva

I costi

Il percorso da 60 CFU avrà un costo massimo di 2500 euro, il corso da 30 CFU di 2000 euro. La prova finale abilitante avrà un costo massimo di 150 euro.

Le indicazioni sui costi massimi, eventuali riduzioni in base ad ISEE sono definite dalle Università. Attività didattiche in presenza e online Le attività potranno essere svolte in modalità telematica sincrona fino al 50% del titolo, con eccezione dei tirocini e dei laboratori. Permessi diritto allo studio Nell’informativa del 7 ottobre i sindacati hanno chiesto al Ministero una tempistica che permetta ai docenti di poter presentare domanda per il diritto allo studio, anche con riserva. Altre informazioni

