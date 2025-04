di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 18.4.2025.

Domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Dopo il Decreto Ministeriale n. 156 del 24/02/2025 di autorizzazione dei posti e modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025 (44.283 posti) e il successivo Decreto Ministeriale n. 270 del 19/03/2025 che ha autorizzato ulteriori 31.100 posti, in data odierna è stato pubblicato il terzo decreto del Ministero Università e Ricerca.

Si tratta del Decreto Ministeriale n. 367 del 18/04/2025, terzo decreto che autorizza altri 4.096 posti.

L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:

a) Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA;

.

b) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA.

Anche questo decreto ribadisce che ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione. Se le domande dovessero eccedere i posti autorizzati, si terrà conto della tabella dei titoli valutabili di cui all’allegato B.

I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria di merito.

Decreto e allegati

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Percorsi abilitanti 30 e 60 CFU, pubblicato il terzo decreto con ulteriori 4.096 posti

ultima modifica: da