di Daniele Di Frangia, La Tecnica della scuola, 24.12.2025.

Percorsi abilitanti 60 CFU, manca il decreto, conviene già iscriversi? I master dichiarati in precedenza sono validi? Risponde l’esperto.

“Ecampus ha già pubblicato il bando per le abilitazioni 60 CFU, ma il decreto ancora non c’è.

Dite che conviene presentare la domanda o è meglio aspettare il decreto ministeriale?

A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara:

“La domanda può essere presentata tranquillamente a prescindere dal decreto ministeriale perché sicuramente se Ecampus ha già presentato il bando sa che il decreto è alle porte ma bisogna abbattere i tempi.

Dunque, è conveniente acquisire l’abilitazione, essere iscritti, perché l’iscrizione all’abilitazione ti dà il diritto, quando usciranno le graduatorie GPS, di inserirti con riserva in prima fascia che poi scioglierai dal 15 giugno al 2 luglio, quando acquisirai i 60 CFU diventerai abilitato, tu arrivi in prima fascia.

Dunque, il mio consiglio è fare l’iscrizione con tranquillità”.

“Volevo sapere se i master dichiarati in precedenza sono validi anche per le prossime GPS”

“Per quello che è stato detto in informativa con il tavolo dei sindacati e dal Ministero, tutto ciò che è stato già dichiarato e quindi è stato già vagliato e confermato rimane col punteggio che era stato già valutato.

Il problema è per i titoli nuovi futuri. Dunque, tutto ciò che è stato già dichiarato in precedenza e già valutato e quindi già a sistema è il punteggio di partenza. Da quel punteggio di partenza, se si rimane soprattutto sulla stessa fascia, non c’è bisogno di ridichiarare”.

