Percorsi abilitanti anno accademico 2025/26

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 11.1.2026.

Per i neo laureati che volessero intraprendere la carriera di docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado, l’abilitazione rappresenta non solo un requisito indispensabile per partecipare ai concorsi per l’immissione nei ruoli, ma anche titolo per accedere alle GPS di prima fascia.

Procedura

L’art. 6 del DPCM del 4 agosto del 2023 ha disposto che il Ministro dell’Istruzione e del Merito, entro il mese di febbraio di ogni anno, dopo aver individuato, per singola classe di concorso, il fabbisogno dei docenti per il sistema nazionale d’istruzione, per i percorsi d’istruzione e formazione professionale delle regioni e per le scuole italiane all’estero, comunichi al MUR detto fabbisogno docenti abilitati al fine di attivare i percorsi abilitanti.

Autorizzazioni MUR

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, avuta la comunicazione, da parte del Ministro dell’Istruzione e del Merito, sulla necessità del numero di docenti da abilitare per ogni singola classe di concorso con proprio decreto dispone l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

Percorsi abilitanti

Al fine di conseguire l’abilitazione all’insegnamento, i candidati possono iscriversi a uno dei seguenti percorsi in relazione alla loro singola condizione:

Percorso completo abilitante da 60 CFU/CFA ;

; Percorso costituito da 30 CFU/CFA al quale possono accedere i candidati tre anni di servizio svolto negli ultimi 5 anni di cui almeno uno nella classe di concorso specifica;

al quale possono accedere i candidati tre anni di servizio svolto negli ultimi 5 anni di cui almeno uno nella classe di concorso specifica; Percorso costituito da 30 CFU/CFA al quale possono partecipare i candidati che hanno superato un concorso, ma senza il possesso dell’abilitazione e con almeno 3 anni di servizio nell’ultimo quinquennio, di cui almeno uno nella classe si concorso specifica;

al quale possono partecipare i candidati che hanno superato un concorso, ma senza il possesso dell’abilitazione e con almeno 3 anni di servizio nell’ultimo quinquennio, di cui almeno uno nella classe si concorso specifica; Percorso costituito da 30 CFU/CFA al quale possono partecipare i candidati che sono in possesso di 30 CFU/CFA conseguiti nella cosiddetta fase transitoria prevista dal decreto 36 del 2022;

al quale possono partecipare i candidati che sono in possesso di 30 CFU/CFA conseguiti nella cosiddetta fase transitoria prevista dal decreto 36 del 2022; Percorso costituito da 36 CFU/CFA al quale possono partecipare i candidati in possesso di 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre del 2022.

Iscrizione in GPS

Poiché fra le novità annunciate dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, vi è l’anticipazione dei tempi in merito all’emanazione dell’O.M. per l’aggiornamento delle GPS, è auspicabile che siano anticipati anche i tempi di comunicazione al MUR per l’avvio dei percorsi abilitanti al fine di consentire ai docenti ammessi alla frequenza dei percorsi abilitanti, di:

Potersi iscrivere con riserva nelle GPS di prima fascia;



Conseguire l’abilitazione entro il 30 giugno del 2026;



Sciogliere la riserva entro i primi giorni di luglio 2026.

.

.

.

.

.

.

.

Percorsi abilitanti anno accademico 2025/26 ultima modifica: da