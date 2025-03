di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 21.3.2025.

La pubblicazione del secondo decreto integrativo del Ministero dell’Università sui percorsi abilitanti ha sollevato parecchie domande.

Percorsi abilitanti formativi, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca N. 270 riguardante l’integrazione dei percorsi abilitanti per i docenti: un provvedimento atteso da molti ma che ha sollevato immediatamente numerose domande. Rispetto al precedente decreto 156/2025, il nuovo decreto presenta alcune modifiche significative. In particolare, l’allegato A è stato aggiornato includendo le classi di concorso che non erano ancora state accreditate, oltre a nuovi atenei che ora rientrano nel percorso.

Doppia iscrizione TFA sostegno e percorsi abilitanti: le novità del nuovo decreto del Ministero dell’Università

Nuove classi di concorso e atenei accreditati

Un’altra novità importante riguarda l’articolo 4, comma 7, che introduce una soluzione per gli iscritti al IX ciclo del TFA sostegno che intendono frequentare contemporaneamente un percorso abilitante. Infatti, si legge: ‘Per l’a.a. 2024-2025 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con il nono ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative’.

Frequenza simultanea ma c’è l’incognita dei calendari accademici

Il decreto consente, pertanto, la doppia iscrizione, a patto che la calendarizzazione delle attività formative sia compatibile. Tuttavia, per gli specializzandi, la gestione della frequenza obbligatoria resta una sfida: chi dovrà seguire due percorsi paralleli dovrà fare i conti con incastri complessi e possibili ritardi nei calendari accademici.

Inoltre, la pubblicazione tardiva del secondo decreto rispetto alle scadenze universitarie rappresenta un ulteriore ostacolo per molti candidati. Molti aspiranti, infatti, si chiedono come mai l’integrazione delle classi di concorso sia stata pubblicata quando molte università hanno chiuso le iscrizioni.

POSTI DISPONIBILI

I percorsi abilitanti da 60 CFU così come quelli da 30 CFU Allegato 2 (riservati a coloro che hanno tre anni di servizio) sono corsi a “numero chiuso”. Questo significa che qualora il numero di domande, per quella specifica classe di concorso e università, dovesse essere superiore ai posti disponibili, si procederà con una selezione per titoli e servizio.

I vincitori di percorsi accedono direttamente e “di diritto” ai percorsi (a prescindere dal numero di posti disponibili).

Decreto Ministeriale n. 270 del 19 marzo 2025

ALLEGATO A – Ripartizione dei posti per l’attivazione dei percorsi di formazione insegnanti accreditamenti 2024/2025 e integrazione posti percorsi 2023/2024.

– Ripartizione dei posti per l’attivazione dei percorsi di formazione insegnanti accreditamenti 2024/2025 e integrazione posti percorsi 2023/2024. ALLEGATO B – Tabella dei titoli valutabili per l’accesso al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Percorsi abilitanti, cosa cambia dopo la pubblicazione del secondo decreto MUR

