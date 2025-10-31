Percorsi abilitanti e 2° ciclo Indire sostegno in arrivo

La Tecnica della scuola, 30.10.2025.

Le novità e le prospettive sui nuovi percorsi abilitanti 60, 36 e 30 CFU,

i costi per INDIRE sostegno e dei percorsi abilitanti e i tempi.

Nuovi percorsi Indire sostegno, quali le novità e soprattutto quali le prospettive? Quali novità ci sono sui nuovi percorsi abilitanti 60, 36 e 30 CFU? Quali sono i costi per entrare a frequentare un percorso INDIRE sostegno? Tali corsi sono compatibili con altri corsi ricadenti nello stesso anno accademico? Quali costi hanno i percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU e quali i tempi per il conseguimento del titolo?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 30 ottobre alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

✅ (35:20) Ho conseguito un’abilitazione 30CFU nell’aa 24/25. Poi mi sono iscritto ad un’altra online per il 25/26. Adesso mi hanno detto che anche quest’ultima va intesa nel 24/25. Rischio qualche sanzione? Intendo per la contemporanea iscrizione nello stesso anno accademico

✅ (38:45) Quante possibilità ci sono che entri di diritto al secondo ciclo se ho maturato le tre annualità?

✅ (39:50) Vorrei sapere se, essendo di ruolo su materia e avendo fatto tre anni di utilizzo su Sostegno negli ultimi tre anni, posso accedere al corso INDIRE per abilitarmi anche su sostegno

✅ (41:15) Vale quest’anno in corso? Terzo anno su sostegno

✅ (42:00) ho il diploma di conservatorio del vecchio ordinamento piu i 24cfu consecutive nel 2022, per la materia A030, COSA DEVO FARE PER ANDARE IN PRIMA FASCIA?

✅ (43:15) se dovessi finire il TFA estero entro fine febbraio 2026, posso accedere al percorso abilitante da 30 cfu? Grazie

✅ (43:50) quali possibilità hanno i docenti già abilitati o specializzati con Tfa alle superiori? Novità x il corso da 30 cfu ex art 13

✅ (45:00) volevo chiedere per chi ha un titolo estero il corso indire sarà a numero aperto? per il primo ciclo pare che non siamo riusciti ad entrare tutti.

✅ (45:45) sono risultato vincitore di concorso con nomina giuridica al 1/09/2026. Ho vinto il concorso con l’accesso ai 24 cfu. Potrei partecipare ai 30 cfu (dato che sono ormai triennalista). Oppure sono vincolato a partecipare ai 36 cfu

✅ (47:15) finisco i 3 anni di servizio a fine aprile. Avrei la possibilità di iscrivermi e finire il percorso da 30 cfu in tempo per inserire il titolo in gps?

✅ (52:00) Ma chi ha insegnato in scuole di formazione le cosiddette ffp cosa le viene riconosciuto a parte il punteggio annuale?

✅ (53:30) i titoli indire nel prossimo GPS avranno lo stesso punteggio dei titoli tramite TFA?

Percorsi abilitanti e 2° ciclo Indire sostegno in arrivo

