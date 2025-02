Percorsi abilitanti e elenchi aggiuntivi 1 fascia GPS

La Tecnica della scuola, 19.2.2025.

Percorsi abilitanti 30,36 e 60 CFU e elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: facciamo il punto.

Sono qualcosa come 13 mila i docenti vincitori del concorso PNRR 2023 che non hanno ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso in cui sono già di ruolo con un contratto a tempo determinato. Questi docenti per firmare, già a partire dall’1 settembre 2025, un contratto a tempo indeterminato dovranno avere conseguito, attraverso i percorsi abilitanti definiti dal DPCM 4 agosto 2023, l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso in cui sono stati immessi in ruolo con contratto a tempo determinato a partire dall’1 settembre 2024. Tali insegnanti ovviamente dovranno anche aver superato l’anno di prova che stanno svolgendo con un contratto a tempo determinato dall’1 settembre 2024 o comunque da dicembre 2024 per chi è entrato in ruolo nel periodo tra settembre e dicembre 2024.

Elenchi aggiuntivi GPS, il CSPI chiede finestra temporale ampia

Nella seduta plenaria n. 142 del 12 febbraio 2025 il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso un parere sullo schema di decreto ministeriale recante «Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2024, n. 88, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi».

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) considera positiva la decisione di concedere un accesso prioritario alle supplenze ai docenti che conseguono l’abilitazione o la specializzazione nel sostegno. Questa misura garantisce un miglioramento della qualità del servizio scolastico, facilitando l’ingresso di personale qualificato per l’insegnamento nelle classi comuni, nel sostegno e nei metodi didattici specializzati come Montessori, Pizzigoni e Agazzi.

✅ (24:50) ci sono anticipazioni in merito alla possibilità di fare richiesta per la stessa CDC in diversi atenei? Si può fare richiesta per A22 e A12 nello stesso ateneo?

✅ (26:00) Siamo al 19/2 e di decreti ancora niente. Sono preoccupato! Essendo vincitore di concorso PNRR dovrò ottenere l’abilitazione per trasformare il contratto a tempo indeterminato entro il 30/6 o il 31/8?

✅ (28:00) I decreti arriveranno comunque in ritardo per i percorsi da 60cfu e per quelli da 30 per i triennalisti. Non ci sarà il tempo tecnico per svolgere i tirocini. Partiranno solo per i vincitori PNRR1

✅ (31:50) Anche per i vincitori i tirocini diretti saranno difficili da completare, togliendo pasqua e feste varie restano meno di 3 mesi di scuola, e in mezzo le lezioni del corso. Riconosceranno dei crediti?

✅ (33:20) visto che ancora non sappiamo nulla sul decreto, come faremo noi titolari di supplenza da 18 ore a fare tirocinio (erano 180 ore credo) e lezioni? Il sindacato qui in Lombardia mi ha detto che le domande per le 150 ore espresse con riserva verranno accettate con una concessione forfettaria di 15 ore viste le eccessive domande non preventivate. Molti di noi lavorano a 100 Km dall’università più vicina

✅ (36:00) notizie per coloro che sono ancora in GM da ordinario 2020? Come verrà gestita l’immissione in ruolo promessa dato il nuovo concorso PNRR2?

✅ (43:35) ad aprile conseguirò un master per completare una classe di concorso. Se a breve dovesse uscire il decreto e il bando, e non riuscissi ad ottenere i crediti entro i termini dell’iscrizione, potrò comunque iscrivermi con riserva ai percorsi abilitanti?

✅ (44:25) 36 CFU: al termine del percorso si accedera’ direttamente in prima fascia?

✅ (45:30) Ma per la mini call ci sarà? E quanti posti?

✅ (46:50) Se i 60 CFU devono terminare per i vincitori PNRR 1 entro il 30 giugno, dovranno terminare anche per tutti gli altri essendo gli stessi? Se salta lo scioglimento della riserva salta anche il ruolo

✅ (47:45) Per abilitarsi sulla materia bisogna essere gia’ di ruolo?

✅ (48:30) Per i vincitori pnrr 1 con contratto a tempo determinato abilitati pochi giorni dopo l’assunzione nessuna possibilità per permetterci di svolgere l’ anno di prova quest’anno ? Possibilità di richiedere assegnazione provvisoria?

✅ (50:10) come potrebbe un docente del serale seguire i percorsi, che erogano le lezioni di pomeriggio oltre che il weekend tipicamente, se non verranno riaperti I termini per I permessi studio?

✅ (50:35) i percorsi abilitanti 36 cfu ancora devono uscire? E’ mai possibile? come faranno i vincitori del PNRR1 con 24 cfu a completare tutto in tempo?

✅ (54:35) Per la classe di concorso A048-A049 che è stata accorpata fa differenza quando scelgo l ‘iscrizione nelle università? L ‘abilitazione vale per entrambi gli ordini?

✅ (55:50) per chi avesse sostenuto esame 30 cfu triennalisti o ex 30 cfu e non fosse soddisfatto del voto, potrà ripetere l’esame pagando la tassa di esame nuovamente?

Percorsi abilitanti e elenchi aggiuntivi 1 fascia GPS

