Obiettivo scuola, 24.5.2024.

L’Università di Padova ha pubblicato il bando per l’ammissione Percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’a.a. 2023/2024.

Le preiscrizioni ai Percorsi sono aperte fino alle ore 13 del 10 giugno 2024.

I Percorsi attivati presso l’Ateneo di Padova sono i seguenti:

Percorsi 60 CFU

Percorsi 30 CFU (all. 2 DPCM 4 agosto 2023)

Percorsi 30 CFU – primo periodo (all. 3 DPCM 4 agosto 2023)

UNA SOLA CLASSE DI CONCORSO

È possibile presentare domanda di ammissione per Percorsi relativi alla medesima Classe di concorso in una sola istituzione, pena l’esclusione.

POSTI BANDITI

Il numero dei posti autorizzati per l’ammissione a ciascun Percorso è riportato nella seguente tabella:

INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

L’inizio delle attività didattiche è previsto a partire dal 15 luglio 2024 e il calendario delle lezioni sarà pubblicato sul sito https://www.unipd.it/percorsi-abilitanti-insegnanti

Nei Percorsi è prevista l’erogazione telematica delle lezioni fino al 50% del monte ore totale, a eccezione dei tirocini e dei laboratori.

Le assenze dalle attività didattiche (in presenza e online) sono accettate nella percentuale del 30% di ciascuna attività formativa.

CORSISTE IN MATERNITÀ

Le corsiste in stato di gravidanza e/o maternità sono tenute a rispettare il regolamento per la frequenza dei laboratori sottoscritto all’atto dell’immatricolazione. Nel periodo di astensione per maternità obbligatoria le corsiste non possono frequentare le attività di tirocinio, come stabilito nel Testo Unico sulla maternità D.Lgs. n. 151/2001, né i laboratori.

RICONOSCIMENTI DI CREDITI

È possibile chiedere il riconoscimento delle attività formative acquisite nel corso degli studi universitari o accademici: nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 CFU. Analogamente è possibile richiedere il riconoscimento delle attività di tirocinio fino a un massimo di 5 CFU.

Tali valori si applicano ai Percorsi 60 CFU e sono ridotti proporzionalmente per gli altri Percorsi.

Per la domanda di riconoscimento per tali insegnamenti, se conseguiti presso altri Atenei, è richiesto un contributo fisso di € 80,00.

È possibile richiedere il riconoscimento dei 24 CFU (ex DM 616/2017) conseguiti entro il 31/10/2022.

Indicazioni specifiche sulle modalità di richiesta di riconoscimento e relativo pagamento verranno pubblicate alla pagina https://www.unipd.it/percorsi-abilitanti-insegnanti.

INCOMPATIBILITÀ

Per la contemporanea iscrizione resta fermo quanto disposto dall’articolo 3 del DM n. 930 del 2022.

Ai sensi del DM 621/2024 è consentita la contemporanea iscrizione ai Percorsi e ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità VIII ciclo.

Percorsi abilitanti: pubblicato il bando dell'Università di Padova, scadenza 10 giugno ore 13

