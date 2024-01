di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 23.1.2024.

L ‘ANVUR (acronimo che sta per Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) ha ultimato l’iter di valutazione assegnatogli dal DPCM per le università che organizzeranno i corsi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU.

Arrivano i bandi?

C’è chi crede che a breve usciranno finalmente arrivati i tanto attesi bandi per potersi iscrivere. Purtroppo non è così. Siamo ancora in attesa del DM che spieghi alcuni aspetti lasciati aperti dal DPCM pubblicato 23 /09/23.

In questa settimana ci dovrebbe essere l’incontro tra MIM e MUR e poi si spera subito dopo un passaggio con i sindacati. E pensare che il DPCM stabiliva che i corsi avrebbero dovuto concludersi entro la fine di febbraio…

Percorsi abilitanti, siamo finalmente in dirittura d’arrivo?

