Percorsi “di completamento” a.a. 2024/25 per i vincitori di concorso

Gilda degli insegnanti di Venezia, 7.2.2025.

Il MIM riconosce ai vincitori di concorso la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento anche in via telematica.

Con nota n. 2884 del 6.2.2025 il MIM fornisce indicazioni ai vincitori dell’ultima procedura concorsuale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado con contratto a tempo determinato.

Per acquisire l’abilitazione all’insegnamento, i vincitori sono tenuti a completare il percorso di formazione attraverso i percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA e 36 CFU/CFA.

Ma poiché non tutte le classi necessarie al completamento risultano disponibili in maniera uniforme sul territorio nazionale, il docente interessato potrà trovarsi costretto ad iscriversi al corso di formazione presso un’istituzione distante e/o difficile da raggiungere rispetto alla sede di servizio.

Una soluzione per agevolare i docenti consiste nel consentire l’iscrizione al percorso di formazione presso l’istituzione che ha attivato la specifica classe di concorso e di svolgere il percorso formativo in collaborazione con l’istituzione più prossima alla sede di servizio del docente.

Ma la nota precisa inoltre che «il docente interessato potrebbe svolgere la parte di formazione specifica con modalità telematiche sincrone presso l’istituzione nella quale è iscritto e la parte generale presso un’istituzione più prossima alla sede di servizio».

Spetta pertanto agli USR individuare e confermare il numero di docenti individuato comunicandone al MUR:

la provincia di insegnamento;

il percorso di completamento da svolgere ai fini dell’abilitazione (30 CFU/CFA all. 2; 30 CFU/CFA all. 4; 36 CFU/CFA all.5)

L’istituzione della sede di servizio del docente dovrà erogare in presenza la parte generale della formazione sulla classe di concorso, mentre l’istituzione accreditata per la classe di concorso di interesse, con la quale è stata attivata la suddetta collaborazione, svolgerà la didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento, con modalità telematica, comunque sincrona.

Il titolo abilitante sarà rilasciato dall’istituzione che eroga la didattica a distanza, presso la quale lo studente è anche formalmente iscritto.

Percorsi “di completamento” a.a. 2024/25 per i vincitori di concorso

