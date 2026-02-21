Percorsi INDIRE sostegno e GPS 2026/28

di Dario Catapano, Infoscuola24, 21.2.2026.
Dove si collocano e quanti punti valgono. Dalla specializzazione INDIRE ex D.L. 71/2024 alla prima fascia sostegno: punteggi, “bonus 12”, valutazione come titolo aggiuntivo (9 punti) su altre GPS e su altri gradi di sostegno.
L’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2026-2028 introduce importanti novità per chi ha conseguito la specializzazione sul sostegno tramite i percorsi previsti dal decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71. Questi percorsi, spesso gestiti in collaborazione con Indire, sono stati pienamente equiparati ai cicli ordinari di specializzazione (TFA sostegno) ai fini del punteggio.
1. La valutazione nella Prima Fascia Sostegno
Per l’inserimento nella prima fascia delle GPS sostegno (ADAA, ADEE, ADMM, ADSS), il titolo conseguito tramite il percorso DL 71/2024 viene valutato in due componenti:
- Punteggio relativo al voto: Si parte da un punteggio base calcolato sul voto finale (rapportato a cento), che va da un minimo di 8 punti (per voti tra 60 e 65) fino a un massimo di 24 punti (per voti tra 96 e 100).
.
- Bonus di 12 punti: In aggiunta al punteggio del voto, ai percorsi di specializzazione di cui agli articoli 6 e 7 del DL 71/2024 vengono attribuiti ulteriori 12 punti.
Nota importante sul servizio: Il servizio prestato durante la frequenza di questi percorsi non è valutabile separatamente, poiché è considerato già ricompreso nel bonus di 12 punti annuali.
2. Il valore come “Titolo Ulteriore”
Se un docente possiede la specializzazione Indire ma si iscrive in altre graduatorie (posto comune o sostegno su altro grado), il titolo non perde valore:
- Nelle GPS di posto comune (I e II fascia): La specializzazione sul sostegno viene valutata come titolo culturale con un punteggio fisso di 9 punti.
.
- Nelle GPS di sostegno su altro grado: Se, ad esempio, un docente specializzato su ADMM (Medie) si inserisce in ADSS (Superiori), il titolo delle medie viene valutato come “titolo di specializzazione su altro grado” per 9 punti.
3. Esempi Pratici di Calcolo
Esempio 1: Inserimento in Prima Fascia ADEE (Sostegno Primaria)
Un docente conclude il percorso Indire per la scuola primaria con il massimo dei voti (100/100).
- Punteggio per il voto (A.1): 24 punti.
- Bonus percorso DL 71/2024 (A.2): 12 punti.
- Totale solo titolo di accesso: 36 punti.
Esempio 2: Specializzazione ADMM valutata in ADSS (Sostegno Superiori)
Un docente è già inserito in prima fascia ADSS (percorso TFA) e acquisisce tramite Indire la specializzazione per ADMM (Scuola Media).
- Nella graduatoria ADSS (Superiori): Al docente verranno attribuiti 9 punti ulteriori come titolo culturale (punto B.11 della Tabella A/7).
.
- Nella graduatoria ADMM (Medie): Si inserirà in prima fascia con il calcolo visto nell’Esempio 1 (voto + 12 punti bonus).
Esempio 3: Valutazione su Posto Comune (Classe di concorso A012)
Un docente specializzato sul sostegno tramite percorso Indire è inserito anche nelle GPS per la classe A012 (Discipline letterarie II grado).
- Nella graduatoria A012 (I o II fascia): Indipendentemente dal voto conseguito, la specializzazione sul sostegno garantisce 9 punti extra come titolo accademico/professionale.
L’Amministrazione ha scelto la linea della totale equiparazione tra i percorsi “ordinari” e quelli “straordinari” previsti dal DL 71/2024, assegnando la medesima premialità di 12 punti per l’abilitazione specifica. Questo garantisce che chi ha frequentato i percorsi Indire non sia penalizzato rispetto a chi ha seguito i percorsi universitari standard, sia nella graduatoria specifica di sostegno che come punteggio aggiuntivo nelle classi di concorso comuni.
.
.
.
.
.
.Percorsi INDIRE sostegno e GPS 2026/28 ultima modifica: 2026-02-21T06:31:17+01:00 da