Percorsi INDIRE sostegno e GPS 2026/28

di Dario Catapano, Infoscuola24, 21.2.2026.

Dove si collocano e quanti punti valgono. Dalla specializzazione INDIRE ex D.L. 71/2024 alla prima fascia sostegno: punteggi, “bonus 12”, valutazione come titolo aggiuntivo (9 punti) su altre GPS e su altri gradi di sostegno.

L’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2026-2028 introduce importanti novità per chi ha conseguito la specializzazione sul sostegno tramite i percorsi previsti dal decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 . Questi percorsi, spesso gestiti in collaborazione con Indire, sono stati pienamente equiparati ai cicli ordinari di specializzazione (TFA sostegno) ai fini del punteggio .

1. La valutazione nella Prima Fascia Sostegno

Per l’inserimento nella prima fascia delle GPS sostegno (ADAA, ADEE, ADMM, ADSS), il titolo conseguito tramite il percorso DL 71/2024 viene valutato in due componenti:

Punteggio relativo al voto: Si parte da un punteggio base calcolato sul voto finale (rapportato a cento), che va da un minimo di 8 punti (per voti tra 60 e 65) fino a un massimo di 24 punti (per voti tra 96 e 100) .

Bonus di 12 punti: In aggiunta al punteggio del voto, ai percorsi di specializzazione di cui agli articoli 6 e 7 del DL 71/2024 vengono attribuiti ulteriori 12 punti .

Nota importante sul servizio: Il servizio prestato durante la frequenza di questi percorsi non è valutabile separatamente, poiché è considerato già ricompreso nel bonus di 12 punti annuali .

2. Il valore come “Titolo Ulteriore”

Se un docente possiede la specializzazione Indire ma si iscrive in altre graduatorie (posto comune o sostegno su altro grado), il titolo non perde valore:

Nelle GPS di posto comune (I e II fascia): La specializzazione sul sostegno viene valutata come titolo culturale con un punteggio fisso di 9 punti .

Nelle GPS di sostegno su altro grado: Se, ad esempio, un docente specializzato su ADMM (Medie) si inserisce in ADSS (Superiori), il titolo delle medie viene valutato come “titolo di specializzazione su altro grado” per 9 punti .

3. Esempi Pratici di Calcolo

Esempio 1: Inserimento in Prima Fascia ADEE (Sostegno Primaria)

Un docente conclude il percorso Indire per la scuola primaria con il massimo dei voti (100/100).

Punteggio per il voto (A.1): 24 punti .

Bonus percorso DL 71/2024 (A.2): 12 punti .

Totale solo titolo di accesso: 36 punti .

Esempio 2: Specializzazione ADMM valutata in ADSS (Sostegno Superiori)

Un docente è già inserito in prima fascia ADSS (percorso TFA) e acquisisce tramite Indire la specializzazione per ADMM (Scuola Media).

Nella graduatoria ADSS (Superiori): Al docente verranno attribuiti 9 punti ulteriori come titolo culturale (punto B.11 della Tabella A/7) .

Nella graduatoria ADMM (Medie): Si inserirà in prima fascia con il calcolo visto nell’Esempio 1 (voto + 12 punti bonus).

Esempio 3: Valutazione su Posto Comune (Classe di concorso A012)

Un docente specializzato sul sostegno tramite percorso Indire è inserito anche nelle GPS per la classe A012 (Discipline letterarie II grado).

Nella graduatoria A012 (I o II fascia): Indipendentemente dal voto conseguito, la specializzazione sul sostegno garantisce 9 punti extra come titolo accademico/professionale .

L’Amministrazione ha scelto la linea della totale equiparazione tra i percorsi “ordinari” e quelli “straordinari” previsti dal DL 71/2024, assegnando la medesima premialità di 12 punti per l’abilitazione specifica . Questo garantisce che chi ha frequentato i percorsi Indire non sia penalizzato rispetto a chi ha seguito i percorsi universitari standard, sia nella graduatoria specifica di sostegno che come punteggio aggiuntivo nelle classi di concorso comuni.

Percorsi INDIRE sostegno e GPS 2026/28

