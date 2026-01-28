Percorsi INDIRE sostegno, il bando è prossimo

di Salvatore Pappalardo e Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 27.1.2026.

Nuovi percorsi INDIRE sostegno, sale l’attesa di chi vorrebbe iscriversi per poi inserirsi in GPS 2026-2028 con riserva. Il bando è prossimo con termine previsto per giugno

La legge 164 nel convertire il decreto127 del 2025 ha prorogato al 31 dicembre del 2026 la possibilità dell’INDIRE di promuovere e organizzare percorsi di specializzazione sul sostegno per i docenti con tre anni di servizio e per chi ha conseguito il titolo all’estero in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università.

Percorsi INDIRE

Gli artt. 6 e 7 del decreto 71 del 2024 e successive modifiche, hanno previsto, al fine di sopperire al fabbisogno di docenti di sostegno, la possibilità all’INDIRE di promuovere e organizzare autonomamente o in rete con le università dei percorsi di specializzazione sul sostegno.

Requisiti percorsi INDIRE

Possono partecipare, per il medesimo grado d’istruzione, chi ha tre anni di servizionegli ultimi 8 anni e chi ha conseguito il titolo all’estero entro il 24 aprile del 2025 e che hanno pendente, il procedimento di riconoscimento, o un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, a condizione di presentare rinuncia.

Requisiti percorsi universitari

Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione sul sostegno, promossi dal ministero e affidati ordinariamente alle università:

Scuola dell’infanzia e primaria

• Laurea in scienze della formazione primaria;

• Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Scuola secondaria primo e secondo grado

Abilitazione all’insegnamento per una classe di concorso specifica;

• Laurea magistrale;

• Diploma di II livello AFAM

• Diploma per ITP;

• Abbiano svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi dieci anni scolastici, anche non continuativi.

Bandi universitari

Dall’esperienza degli anni passati, il decreto ministeriale con il quale saranno autorizzate le università a bandire i percorsi per i singoli gradi di scuola, dovrebbe essereemanato tra maggio e giugno.

Ma quando saranno banditi i nuovi percorsi INDIRE per il sostegno? Sono in tanti a chiedere quando sarà possibile iscriversi a questi percorsi per specializzarsi sul sostegno, sia per i triennalisti ( con tre anni svolti sul sostegno) che per coloro che rinunciano alla specializzazione su sostegno presa all’estero pur di frequentare il nuovo corso INDIRE. Il bando è veramente prossimo anche perchè il Ministero dell’istruzione e del merito ha promesso a chi si iscrive ai percorsi INDIRE sostegno di potersi inserire in prima fascia GPS con riserva.

Nuovo ciclo INDIRE sostegno

È utile ricordare, per chi non lo dovesse ricordare, che il Decreto legge n. 127del 9 settembre 2025, aveva disposto l’avvio di un nuovo ciclo di percorsi INDIRE per il conseguimento della specializzazione sostegno, da concludersi entro il 31 dicembre 2026 anche se esiste la promessa di terminarli in tempo per lo scioglimento della riserva per la prima fascia GPS 2026-2028. Tale promessa del MiM fa presagire che il bando di indizione di tali persorsi sul sostegno sia veramente prossimo e il conseguimento del titolo previsto entro il 30 giugno 2026.

Triennalisti e titolo estero

Bisogna specificare che la modifica dell’art.6 del decreto legge 71/2024 definisce che “Per sopperire all’attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al ((31 dicembre 2026)), con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)…”

Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, ((negli otto anni)) precedenti. I suddetti tre anni scolastici non considerano valido l’anno scolastico in corso 2025/2026, quindi gli otto anni vanno dal 2017-2018 fino al 2024/2025.

Posso partecipare al percorso INDIRE sostegno anche coloro che ai sensi dell’art.7 del decreto legge 71/2024 “In sede di prima applicazione ((alla data del 24 aprile 2025)), hanno superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell’Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno”.

Costi dei percorsi INDIRE

Dalle FAQ del sito INDIRe prendiamo spunto per specifiacare quanto costa il percorso sostegno INDIRE pe ri triennalisti: “Il costo di iscrizione è di 1.300 euro più 16 euro di marca da bollo. La somma dovrà essere versata in tre rate: la prima, di 116,00 euro, da versare al momento della presentazione della candidatura; la seconda, di 600,00 euro, da regolarizzare entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria; la terza rata, di 600,00 euro, da pagare entro il 15 ottobre e comunque entro 7 giorni prima del sostenimento dell’esame finale”.

Mentre il percorso INDIRE sostegno per chi ha conseguito un titolo di specializzazione all’estero: “Il costo di iscrizione è di euro 1.500,00 più 16 euro di marca da bollo, per coloro che devono conseguire 48 cfu, e di euro 900,00 e 16 euro di marca da bollo per chi deve conseguire 36 cfu”.

Avvio percorsi

A seguito del decreto ministeriale che autorizza i percorsi, le università emanano il bando con il quale definiscono oltre al numero dei posti per singolo ordine di scuola, le date delle prove selettive e la data di avvio dei singoli percorsi, di norma nel mese di settembre al fine di poterlo terminare entro il mese di giugno del 2027 e inserirlo, ove previsto, con riserva, negli elenchi aggiuntivi delle GPS.

Bandi e avvio percorsi INDIRE

Con la proroga concessa all’INDIRE di organizzare un secondo ciclo di percorsi di specializzazione sul sostegno entro il 31 dicembre del 2026, il bando, la cui durata è di quattro mesi, dovrebbe essere emanato presumibilmente entro la primavera del 2026 al fine di consentire ai partecipanti di acquisire il titolo entro il 31 dicembre del 2026 e poterlo inserire eventualmente negli elenchi aggiuntivi delle GPS nel 2027.

Possibilità per gli specializzati

I titoli di specializzazione sul sostegno, sia delle università, sia dell’INDIRE consentono ai docenti, una volta conseguito, non solo di iscriversi nelle GPS prima fascia sostegno, ma anche di poter partecipare ai concorsi per i posti di sostegno.

