di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 8.8.2025.

Pagamento di 600 euro entro l’11 agosto.

Decreto n. 43177 del 5 agosto 2025 dell’Indire. Il link dell’ambiente online.

Con Decreto n. 43177 del 5 agosto 2025 Indire ha disposto l’ulteriore scorrimento delle graduatorie di cui all’avviso di selezione per l’ammissione ai Percorsi per docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni (articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e Decreto Ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025).

Lo ha comunicato Indire con proprio avviso.

A seguito delle verifiche disposte dall’Amministrazione sono considerati ulteriormente ammessi ai corsi di formazione INDIRE i candidati utilmente inseriti in graduatoria nella seguente misura:

Scuola primaria: fino alla posizione n. 2757 (compresa)

Scuola secondaria di primo grado: fino alla posizione n. 1653 (compresa)

Scuola secondaria di secondo grado: fino alla posizione n. 1046 (compresa).

I docenti ammessi a seguito di questo provvedimento devono provvedere entro l’11 agosto 2025 al versamento della quota di euro 600 pena la decadenza dalla graduatoria di merito.

A seguito delle verifiche disposte sui pagamenti suddetti, sarà disposto l’eventuale scorrimento delle medesime nei limiti del numero di posti disponibili su ogni ordine e grado scolastico.

Le attività formative dei percorsi di sostegno per gli specializzati all’estero avranno inizio venerdì 22 agosto. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il calendario didattico dei vari moduli.

Sempre Indire informa che alcuni giorni prima dell’avvio delle attività formative, gli interessati riceveranno all’indirizzo email indicato in fase di iscrizione le credenziali di accesso all’ambiente di formazione che sarà raggiungibile all’indirizzo: https://dm77.indiretfa.it

Ricordiamo che le attività formative sono riservate a coloro che risultano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

aver superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore;

aver superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.

Oltre al possesso di uno dei requisiti di cui ai punti precedenti, i candidati hanno dovuto presentare la rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno per la quale alla data del 1 giugno 2024 siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione da parte della amministrazione di un provvedimento espresso.

Il candidato ha dovuto dar prova dell’avvenuta rinuncia mediante comunicazione degli estremi della stessa in fase di iscrizione.

L’avviso

Percorsi Indire triennalisti, scorrimento delle graduatorie

