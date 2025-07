di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 4.7.2025.

Percorso INDIRE sostegno tre anni di servizio. Modalità d’iscrizione. S

tesso grado di scuola. Validità del servizio. Posti. Esame finale

Il prossimo 8 luglio 2025 scade la domanda per partecipare al percorso INDIRE previsto dall’art. 6 del decreto 71 del 2024 volto a far conseguire il titolo di specializzazione per insegnare ai soggetti disabili sul sostegno, ai docenti che hanno svolto almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, su posto di sostegno, nei cinque anni precedenti.

Modalità d’iscrizione

L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente online sul portale tfa.indire.it, tramite SPID entro e non oltre le ore 17:00 del 8 luglio 2025. Alla domanda va allegata la documentazione richiesta e la ricevuta di versamento attraverso PagoPA. L’importo complessivo di tutto il percorso è pari a euro 1.316.

Stesso grado di scuola

Possono partecipare ai percorsi attivati dall’INDIRE per il medesimo grado di istruzione, al quale si riferisce il servizio prestato, chi ha svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

Validità del servizio

Per accedere al percorso i docenti devono aver svolto tre anni di servizio nel quinquennio. Fermo restante che per ogni anno siano stati svolti almeno 180 giorni di servizio o in modo continuativo dal primo febbraio al termine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali.

Posti previsti

Il percorso si pone l’obiettivo di formare 5.850 docenti attraverso una procedura completamente on line. Al termine del percorso ai docenti è riconosciuto il titolo di specializzazione sul sostegno soltanto a livello nazionale. I 5850 posti sono così distribuiti:

• Scuola dell’infanzia (1.350),

• Scuola primaria (2.250),

• Scuola secondaria di primo grado (1.350)

• Scuola secondaria di secondo grado (900).

Struttura del percorso

Il percorso, della durata di 4 mesi, prevede la frequenza obbligatoria, con una percentuale massima di assenze pari al 10%. Al termine del percorso, tutto on line in modalità sincrona ad eccezione di un 10% in modalità asincrona, il candidato, superato l’esame finale, consegue 40 crediti.

Esame finale

Al termine del percorso i candidati dovranno affrontare un colloquio finale in presenza per discutere una relazione scritta svolta su un argomento specifico trattato durante il percorso, Il colloquio mira a valutare la capacità del candidato in merito all’utilizzo di metodologie e strumenti digitali adeguati al processo inclusivo degli alunni disabili.

