Percorso sostegno INDIRE, via al 2° ciclo

di Erica Zamò, TuttoLavoro24, 5.5.2026.

Regole stringenti sulle assenze e limite del 10%.

Sono entrate nel vivo le attività formative del secondo ciclo del percorso INDIRE per la specializzazione sul sostegno, con lezioni già avviate e un calendario particolarmente intenso.

Tra i temi più discussi dai corsisti c’è quello delle assenze, soprattutto per quanto riguarda i laboratori, che rappresentano una parte centrale del percorso.

La frequenza richiesta è elevata: per poter proseguire regolarmente, è necessario garantire almeno il 90% di partecipazione complessiva, considerando sia le attività in diretta sia quelle svolte in altre modalità previste dal corso.

Un percorso con margini ridotti di assenza

Il criterio adottato è chiaro e uniforme per tutte le attività: è possibile assentarsi solo entro una soglia massima del 10% del monte ore totale.

Si tratta di un limite rigido che riguarda l’intero percorso formativo, inclusi i laboratori, e che lascia quindi pochissimo spazio a eventuali imprevisti.

Laboratori: la parte più delicata

I laboratori rappresentano l’aspetto più impegnativo sotto il profilo organizzativo. Questo perché si svolgono esclusivamente in modalità sincrona, senza la possibilità di recuperare le lezioni tramite registrazioni o contenuti fruibili in differita.

Di conseguenza, ogni assenza pesa direttamente sul conteggio complessivo. Anche poche ore non frequentate possono incidere in modo significativo sul rispetto della soglia consentita.

Superamento della soglia: cosa succede

Nel caso in cui un corsista superi il limite del 10%, sono previste attività di recupero specifiche. Tuttavia, queste non sono opzionali: diventano un passaggio obbligato per poter accedere alla prova finale.

Il rispetto della percentuale minima di frequenza resta infatti una condizione imprescindibile per l’ammissione all’esame conclusivo.

Nessuna distinzione per le assenze giustificate

Un altro elemento da tenere in considerazione è che il sistema non prevede differenze tra assenze giustificate e non giustificate. Anche in presenza di certificazioni, le ore non frequentate vengono comunque conteggiate nel totale.

Questo rende ancora più importante una gestione attenta del proprio tempo.

Un calendario serrato verso il traguardo

Il percorso INDIRE si inserisce in una fase cruciale per molti docenti, che puntano a conseguire la specializzazione entro i tempi utili per utilizzarla nelle prossime procedure, come lo scioglimento della riserva nelle graduatorie.

Considerando che le attività si concentrano spesso nei fine settimana, diventa fondamentale pianificare con precisione gli impegni personali e professionali, per evitare di superare una soglia di assenze che lascia davvero poco margine.

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Percorso sostegno INDIRE, via al 2° ciclo ultima modifica: da