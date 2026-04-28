di Alessandra Ricciardi, ItaliaOggi, 28.4.2026.

«I Promessi sposi restano centrali nei programmi per i licei, il punto è quando studiarli», dice Loredana Perla, presidente della Commissione che ha rivisto le Indicazioni nazionali, «la sfida è evitare sia la musealizzazione sia la banalizzazione di un classico insuperabile»

Perla: nessuno tocca Manzoni

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