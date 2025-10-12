Permessi 150 ore, riapertura dei termini

Domande entro il 16 ottobre 2025.

L’USR per il Veneto comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per il periodo residuo relativo all’anno 2025 per il personale scolastico ammesso alla frequenza di:

corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (percorsi INDIRE compresi); percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune;

Le domande riguardano i docenti che, individuati attraverso le procedure annuali finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2025/2026, hanno sottoscritto un contratto a tempo determinato con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio e che rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 13, comma 2, e all’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

Tali docenti, qualora conseguano l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025, saranno assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione per cui l’USR Veneto, nell’interesse alla partecipazione e alla conclusione dei citati percorsi, riapre dei termini per la presentazione delle istanze per il periodo residuo relativo all’anno 2025 per il personale scolastico ammesso alla frequenza dei corsi di cui sopra.

Si ricorda che, per poter fruire dei permessi in questione, il personale richiedente deve appartenere ad una delle categorie indicate all’art. 1 del CCIR sottoscritto definitivamente il 27.08.2024 e ad oggi vigente.

