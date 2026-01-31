30.1.2026.
Permessi per il diritto allo studio anno solare 2026 – Il decreto di riparto provinciale.
Comunicazione dell’Ufficio III: si informa che all’Albo pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 549 del 30-01-2026 e Albo n. 67/2026 di riparto provinciale del contingente complessivo dei dipendenti del comparto scuola cui possono essere riconosciuti permessi retribuiti per il diritto allo studio assegnato all’U.S.R. Veneto.
Il contingente complessivo dell’U.S.R. Veneto dei dipendenti del comparto scuola cui possono essere riconosciuti permessi retribuiti per il diritto allo studio nella misura massima di centocinquanta ore annue, – pari a n.2.767 – è ripartito tra le province come indicato nella sottostante tabella:
