Permessi per motivi di studio nella scuola (150 ore)

Gilda Venezia

La Voce della scuola, 18.8.2025.

Una guida per docenti e ATA, a tempo determinato e indeterminato.

Riferimenti normativi

Il diritto ai permessi per motivi di studio è garantito dal:

  • CCNL Scuola 2019-2021, art. 46 (firmato il 18 gennaio 2024);
  • CCNL Scuola 2007, art. 13 (ancora vigente per questa materia);
  • Normative regionali e circolari degli Uffici Scolastici Regionali (USR).

Chi può richiederli

Categoria

Contratto

Diritto al permesso

Docenti

Tempo indeterminato

 Sì

ATA

Tempo indeterminato

 Sì

Docenti

Tempo determinato (31/08 o 30/06)

 Sì, con criteri specifici

ATA

Tempo determinato (31/08 o 30/06)

Sì, con criteri specifici

Nota: Non possono presentare domanda coloro con supplenze brevi o saltuarie.

Finalità dei permessi

I permessi studio (cosiddetti “150 ore”) sono concessi per:

  • Frequenza di corsi di studioriconosciuti (universitari, ITS, abilitanti, etc.);
  • Partecipazione a corsi TFAPASSFPCLILuniversitari di II livelloSostegno;
  • Svolgimento di esami;
  • Partecipazione a corsi connessi alla formazione in servizio, se riconosciuti;
  • Attività di studio finalizzate al superamento di concorsi pubblicio all’acquisizione di titoli di accesso o abilitazioni.

Durata e limiti

Parametro

Valore

Ore annue fruibili

 Fino a 150 ore annue pro capite

Limite di beneficiari

 Max 3% del personale in servizio (per ciascuna categoria: docenti / ATA) al 1° gennaio di ogni anno

Fruizione

 Anche in forma frazionata (es. ore o mezze giornate)

Periodo di validità

 Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare

Requisiti e modalità di domanda:

  • Essere in servizio alla data di scadenza della domanda;
  • Essere regolarmente iscritti a un corso riconosciuto;
  • Presentare documentazione idonea: iscrizione, frequenza, piano di studi o attestazioni universitarie.

Scadenze principali:

  • Presentazione domanda: entro il 30 novembre di ogni anno (salvo diversa indicazione dell’USR);
  • Pubblicazione graduatorie provvisorie: dicembre-gennaio;
  • Inizio validità permessi: dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Procedura:

  • Compilare modulo di domanda(fornito dall’istituto o dall’USR);
  • Allegare attestazione di iscrizionee dichiarazione motivata;
  • Inviare alla scuola di titolaritào al DSGA se ATA.

 Criteri di priorità nella graduatoria

Spetta all’Ufficio Scolastico Regionale definire i criteri specifici, ma in genere hanno priorità:

  1. Corsi finalizzati all’abilitazione all’insegnamento;
  2. Frequenza di TFA sostegnopercorsi universitari per titoli di accesso;
  3. Esami finali;
  4. Corsi funzionali alla stabilizzazione del personale precario.

Obblighi e limiti

  • I permessi non sono cumulabilicon ferie, malattia, maternità/paternità, aspettativa.
  • L’utilizzo improprio o la mancata documentazionepuò comportare la revoca dei permessi.
  • Al termine dell’anno, è obbligatorio presentare la certificazione di frequenzaesami sostenuti.

Riepilogo per i contratti a tempo determinato

Contratto

Diritto al permesso

Modalità
Fino al 30/06 o 31/08

In base alla graduatoria e con ore proporzionali alla durata del contratto
Supplenze brevi

No

 Non ammessi

Riferimenti utili

