San Donà di Piave, 27.4.2025.

Consulenza per l’inserimento in prima fascia della graduatoria permanente del Personale ATA.

Si informa che a partire da oggi, gli appuntamenti per la sede di San Donà di Piave sono aperti il mercoledì anche per il Personale ATA.

Inoltre, si comunica che dal 28 aprile al 19 maggio sarà possibile effettuare l’inserimento in prima fascia, ovvero nella graduatoria permanente ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo 297 del 1994.

Si invitano tutti gli interessati a prendere visione delle disposizioni relative all’inserimento in graduatoria e a effettuare l’inserimento entro il termine stabilito.

Per la corretta compilazione dell’istanza per il relativo inserimento in graduatoria, bisogna prenotarsi tramite il sito web per la sede di San Donà di Piave.

Grazie per l’attenzione.

FGU – SI.N.ATA.S. di Venezia

