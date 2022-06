Petizione dei genitori per una scuola fino a luglio. Inutile

Petizione dei genitori. La richiesta conferma il reale profilo della scuola. Comunque è una petizione inutile

Petizione dei genitori per una scuola fino a luglio. Confermato il vero profilo della scuola

Petizione dei genitori. Puntuale, prevedibile. Alla fine di ogni anno scolastico i genitori devono organizzare il tempo libero dei propri figli. Se non hanno nonni, indubbiamente il problema esiste.

In questi giorni gira in Rete una petizione di mamme che denunciano lo scandalo di una scuola chiusa per tre mesi. La richiesta è stata ampliata dal Gazzettino.it . Si legge: “Ma quale professione al mondo prevede che si stia a casa 90 giorni consecutivi? Chi non può permettersi i campus estivi che fa? io che devo e voglio lavorare, cosa dovrei fare? Usiamo gli spazi didattici nei mesi estivi per insegnargli qualcosa di utile, tipo inglese o informatica”

Non occorreva questa petizione per comprendere il vero profilo della scuola che richiama lo svilente e offensivo parcheggio. Esso si caratterizza per lo spazio. Le condizioni esterne (aperto, chiuso…) sono secondarie. Conta solo la dimensione spaziale. Ai genitori non interessano gli aspetti didattici e organizzativi, ma solo il luogo che deve garantire la sorveglianza, attraverso la presenza di babysitter che direttamente non richiedono un contributo economico.

La proposta didattica (inglese, informatica) è avanzata solo per nascondere le vere motivazioni. E’ offensiva, comunque, perché entra nella didattica, un ambito di competenza dei docenti e dell’autonomia delle scuole. Purtroppo, però questa invasione di campo è stata avviata con la Carta dei Servizi (1995) e l’autonomia scolastica (L.59/97 D.P.R. 275/99) che hanno introdotto il principio : il cliente orienta il mercato.



Petizione inutile, quindi…

Detto questo, la petizione è inutile perché non è prevista da nessuna normativa vigente. In uno stato di diritto qualunque richiesta ha senso solo se rientra in un sistema di regole che rimandano a leggi, decreti e a un contratto.

L’anno scolastico prevede almeno 200 giorni di lezione. Il riferimento è Decreto legislativo n. 297/94, che prevede che l’anno scolastico è valido se si svolgono 200 giorni di lezione (art. 74 comma 3).

Pertanto basterebbe citare questa disposizione per tacitare ogni richiesta. Lasciamo perdere le condizioni climatiche, la stanchezza dei bambini o dei ragazzi… Non sono compresi da questi genitori che sono assenti nelle richieste importanti di scuole sicure, classi meno numerose e nell’installazione dei sistemi di ventilazione e ricambio d’aria.