Il Sole 24 Ore, 3.2.2026.

La Gilda degli insegnanti si riserva di costituirsi parte civile in un eventuale processo.

Una docente è stata aggredita a scuola, questa volta si tratta di una maestra di scuola primaria che in un istituto piacentino è stata vittima della violenza del padre di un’alunna.

Lo rende noto Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza ricorda in una nota “che la violenza e la minaccia ad un pubblico ufficiale (tali sono i docenti di scuola statale) è sanzionata con la reclusione fino a 5 anni, aumentata fino a 7 anni e 6 mesi, quando si tratta di aggressioni inferte ai docenti da parte dei genitori. Un’aggravante specifica introdotta recentemente nel Codice Penale”.

Il sindacato

Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda di Parma e Piacenza, confidando nell’autorità giudiziaria e nella magistratura, riferisce che “l’associazione sindacale si riserva di costituirsi parte civile in un eventuale processo, auspicando anche che l’amministrazione scolastica fornisca tutto il supporto legale necessario all’insegnante aggredita alla quale suggeriamo di avviare la procedura affinché l’Avvocatura dello Stato possa tutelarla, una tutela che spesso in casi simili è stata negata dai locali responsabili dell’amministrazione scolastica disattendendo gli espliciti inviti del ministro”.

Piacenza, maestra aggredita dal padre di una alunna

ultima modifica: da