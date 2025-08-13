di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 12.8.2025.

Piano annuale delle attività, deve essere data informativa ai sindacati.

La normativa: prevede tutte le aggiuntive alle ore di insegnamento settimanali.



Gli impegni del personale docente, relativi alle attività funzionali all’insegnamento come i collegi docenti e i consigli di classe, ma anche gli incontri relativi alla programmazione e ai colloqui scuola famiglia, devono essere pianificati annualmente con una esplicita delibera del collegio dei docenti. Di tale piano annuale delle attività devono essere informate le organizzazioni sindacali e ovviamente le RSU della scuola.

Normativa sul piano annuale delle attività

Ai sensi dell’art.43, comma 4 del CCNL scuola 2019-2021, vengono regolati gli obblighi di lavoro del personale docente.

Nello specifico la suddetta normativa contrattuale prevede che: ”Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7 del CCNL scuola 2006/2009.

Cosa prevede il piano annuale

Il piano annuale delle attività dei docenti prevede una serie di incombenze lavorative, che sono aggiuntive alle ore di insegnamento settimanali. Tale piano comprende tutte le attività collegiali che si svolgono a partire dall’1 settembre a terminare di norma al 30 giugno. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti, sono inserite nel piano annuale delle attività e sono costituite, ai sensi dell’art.44, comma 3, del CCNL scuola 2019/2021, dalla partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue, inoltre sono costituite dalla partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione per un massimo di altre 40 ore annue.

Nel piano annuale delle attività per i docenti è inserito anche lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Anche gli incontri antimeridiani dei docenti con le famiglie, che di solito sono a cadenza mensile, devono essere riportati nel piano annuale delle attività degli insegnanti.

