Piano di dimensionamento scolastico. Prevale l’aspetto economico. In futuro l’annullamento delle culture locali?

Piano di dimensionamento scolastico. Prosegue il braccio di ferro tra il Governo e le Regioni. Quache settimana fa sulla questione delicata del fine vita si è registrato una pari tra il Governo e la Regione Toscana.

Ora rimanendo in ambito scolastico, la contrapposizione si è trasferita sul piano di dimensionamento. Il Governo ha commissionato quattro Regioni (Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna) per aver disatteso il coefficiente medio di 938 alunni per istituto scolastico, confermando 69 dirigenze.

L’operazione, ovviamente, è stata condotta dal Ministro G. Valditara (Lega), confermando la presa di distanza rispetto al credo federalista. Il responsabile del Mim ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera (La protesta della scuola? Chiare ragioni politiche, 14 gennaio). Ha evidenziato che la Corte costituzionale è al suo fianco (“non si chiudono plessi sclolastici, né si intacca il servizio agli studenti“)

La chiusura delle scuole, la fine delle culture locali?

Il piano, potrebbe anticipare la chiusura di scuole, situate nei piccoli centri. E qui le conseguenze potrebbero risultare importanti. Alunni e studenti spostati come pacchi verso centri più grandi, sradicati dalla loro cultura locale, che ha contribuito alla loro formazione personale.

Ovviamente questo aspetto interessa poco a chi vede il mondo attraverso i parametri dell’ottimizzazione, della razionalizzazione e del risparmio. In questi casi conta il denaro e non la persona. Il numero prevale sulle storie individuali. Le peculiarità locali devono essere sostituite dal modello sociale, economico e culturale unico.

Questa mattina su “Domani” è stato proposto un interessante articolo-riflessione di V. Teti. Il titolo “Difendere le persone (e la loro unicità. La scuola non è un problema di numeri”, anticipa il contenuto dell’intervento.

Riportiamo qualche passaggio. Per il governo “Non conta molto che la scuola, oltre al comune e alla parrocchia, resta un luogo di aggregazione e di socialità, di ritrovo e di iniziative comunitarie…Un docente per pochi bambini non è uno spreco, è la massima espressione di cura civile. Forse bisogna affrettarsi a creare il maestro di comunità, come il medico di comunità, le edicole, le biblioteche, i musei di comunità, in un paese dove sanità, scuola, cultura sono state demolite o privatizzate”.

