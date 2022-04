di Lara Sardi, Scuola in Forma, 24.4.2022.

Il ministro Bianchi conferma il Piano Scuola Estate anche per il 2022 con attenzione alla solidarietà attiva: i compensi saranno uguali?

Piano Scuola Estate: ritorna il progetto messo in atto dal ministro Patrizio Bianchi, lo scorso anno, da giugno a settembre 2021. Nel corso di un’intervista a ‘Il Messaggero’, infatti, il numero uno del Dicastero di Viale Trastevere, tra i vari aspetti affrontati, si è soffermato sulla riattivazione dell’iniziativa anche per la prossima estate 2022. Ma le condizioni saranno le stesse? I docenti iniziano a chiedersi se il Ministero metterà a disposizione maggiori risorse per il pagamento del lavoro svolto, rispetto a quelle previste per lo scorso anno.

Il ministro Bianchi annuncia il Piano Scuola Estate anche per il 2022

Nel corso di un’intervista a ‘Il Messaggero’, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha ufficializzato anche per la prossima estate 2022 l’attivazione del Piano Scuola Estate: il progetto si è attivato per la prima volta nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, a seguito del difficile anno che le scuole hanno dovuto fronteggiare a causa della pandemia.

Nello scorso gennaio, in un intervento a Rai Radio 1, il ministro aveva già annunciato l’intenzione di ripetere il progetto dell’estate 2021, affermando che già la sua squadra stava lavorando per la realizzazione di “un grande programma”. E così, nel corso dell’intervista, ha confermato il suo proposito, sottolineando il successo rilevante ottenuto con l’esperienza passata: “Il piano estate è stato un grande successo lo scorso anno. Non tanto di questo ministero o di questo governo, ma delle scuole. È stata l’occasione per recuperare gli apprendimenti, certamente, ma soprattutto la socialità”.

Il ministro sottolinea che lo scorso anno la scuola ha costituito un luogo di accoglienza, inclusione, incontro e crescita. “Sono felice di poter dire che lo realizzeremo anche quest’anno. Ci saranno circa 300 milioni di risorse a disposizione” ha pertanto affermato.

Cosa si prevede per la prossima estate

Il ministro ha annunciato che quest’anno il Piano Scuola Estate darà particolare attenzione all’accoglienza degli studenti ucraini nelle scuole italiane, che ad oggi sono già più di 16mila. Quindi non più solo recupero degli apprendimenti e della socialità, ma anche la promozione di solidarietà e comunità partecipata: “L’anno scorso abbiamo lanciato un programma di scuola d’estate per il recupero delle competenze; il programma per la prossima estate punta a insegnare ai nostri ragazzi la solidarietà attiva, sforzandosi di trovare mezzi di comunicazione condivisibili. Diamo grande importanza al programma della scuola d’estate con attività che non saranno strettamente disciplinari ma che puntano a creare una comunità. Disponiamo di risorse nostre ed europee: abbiamo quasi 50 milioni, l’Europa c’è”.

Propositi certamente nobili e condivisibili, ma già tra i docenti circola una domanda: “quali saranno i compensi?” “Per chi darà la propria disponibilità a svolgere attività didattiche durante l’estate, quest’anno ci sarà una ricompensa adeguata, o non ci si discosterà dalle cifre esigue elargite lo scorso anno, pari a circa 15 euro nette all’ora?”. Sarebbe auspicabile, che tale somma fosse pari, o quantomeno vicina, a quella riconosciuta alla figura dell’esperto per lo svolgimento dei progetti PON (circa 70 euro lorde ad ora). Al momento ancora non si conoscono le ripartizioni che il Ministero effettuerà: occorre pertanto attendere ulteriori indicazioni che a breve dovranno arrivare.

