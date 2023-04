di Viola Giannoli eIlaria Venturi, la Repubblica, 6,4.2023.

In estate via invece al concorso previsto dal Pnrr per 25mila posti tra gli insegnanti che abbiano maturato 36 mesi di servizio o siano in possesso dei 24 crediti formativi universitari

Subito un piano straordinario da 50mila assunzioni a tempo indeterminato per i docenti. Il ministro all’Istruzione e al Merito Giuseppe Valditara prova ad aggirare così l’attesa dei concorsi previsti dal Pnrr che devono chiudersi entro il 31 dicembre 2024. Il piano nazionale di ripresa e resilienza prevede infatti il reclutamento di 70mila insegnanti ma le procedure si apriranno solo in estate e solo per i primi 25mila.

Il programma parallelo da 50mila posti, varato ieri in Consiglio dei ministri, dovrebbe portare invece a una prima importante infornata di docenti per l’anno 2023-2024. Con una particolare attenzione al sostegno. Accanto agli alunni fragili andrebbero circa 18-20mila insegnanti specializzati. “L’immissione in ruolo più rilevante degli ultimi anni”, twitta Valditara, che parla di “risposta pronta e significativa agli studenti con disabilità”. La procedura straordinaria prevede un anno di prova, un esame che il ministero annuncia severo, “rendendo più selettivo il reclutamento”, e poi l’assunzione a tempo indeterminato.

I docenti di sostegno avrebbero per tre anni un doppio vincolo: non cambiare scuola e non cambiare materia. E questo per garantire una continuità didattica ai ragazzi e alle ragazze che più ne hanno bisogno.

L’altra metà, e più, delle 50mila assunzioni straordinarie è riservata invece ai posti ordinari. Il reclutamento avverrà in questo caso con lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori di concorso, pescando cioè tra gli idonei non ancora assunti.

L’obiettivo, spiega il ministro in una nota, è “creare le condizioni per il regolare avvio del prossimo anno scolastico, assicurando la continuità didattica per gli studenti, la qualità dell’insegnamento e la riduzione del precariato”.

In estate invece, come già annunciato, partirà la procedura concorsuale prevista dal Pnrr per gli insegnanti che hanno maturato 36 mesi di servizio o sono in possesso dei 24 crediti formativi universitari. Si tratta di circa 25mila posti. In totale dunque per il 2023 sarebbero 75mila le assunzioni. Nel 2024 ne resterebbero da fare altre 45mila per chiudere i conti del Pnrr.