Viene da chiedersi, quindi, quali sarebbe la strategia da attuare per migliorare il sistema scolastico.

Nessuno “strappo” col Pd, almeno per ora

Il senatore Cottarelli, comunque, non sembra volere lasciare il Partito democratico. Almeno per il momento: “Per adesso aspetto di vedere che cosa accadrà” dopo il cambio di segreteria “e poi trarrò le conseguenze”, ha detto spiegando di non essere iscritto al Pd e quindi di trovarsi “in una posizione un po’ diversa rispetto agli altri: non devo restituire nessuna tessera perché non ce l’ho”, ha quindi precisato

E se dovesse uscire dal gruppo in Senato, comunque, non andrebbe “in un altro gruppo, non sarebbe giusto”, afferma. “Mi dimetterei da senatore”. Alle primarie, Cottarelli aveva sostenuto Stefano Bonaccini. Nel Partito democratico “deve essere chiarito prima o poi” il tema delle alleanze con M5s e Terzo polo

Le distanze ci sono

Tra i temi che lo vedono distante dalla nuova segreteria ci sono i “termovalorizzatori” e il “completo rigetto da parte di Schlein del nucleare”. In disaccordo anche sulla scuola.

Con la neo segretaria Elly Schlein si dice però d’accordo su un punto, “lì dove si sostiene che si debba dare un’identità meglio leggibile dagli elettori”, perché “effettivamente l’identità del Partito democratico non è chiarissima”. Ma anche quella di Cottarelli, almeno sulla scuola, non sembra proprio limpida.