ContrattoInsegnanti Autore: - 12 Ottobre 2025 / 21 : 08
Commenti disabilitati su Più poteri ai DS? Naddeo: mai proposto

Più poteri ai DS? Naddeo: mai proposto

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 12.10.2025.

Più poteri ai Dirigenti per sanzionare i docenti? Naddeo (ARAN): mai proposto ai sindacati.

Gilda Venezia

Antonio Naddeo, presidente dell’ARAN, è intervenuto per chiarire la posizione dell’Agenzia rispetto a recenti ricostruzioni comparse sulla stampa.

Ha affermato su Linkedin: “ARAN Agenzia non ha mai proposto ai sindacati di allargare le possibilità per i dirigenti scolastici di sanzionare direttamente i docenti, senza coinvolgere l’Ufficio scolastico o organismi esterni alla scuola”.

Secondo Naddeo, nessun documento presentato nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo 2022-2024 conterrebbe simili ipotesi. “In nessun documento presentato nelle trattative del rinnovo contrattuale 2022-2024 è stata proposta questa norma”, ha ribadito.

Ha quindi invitato a maggiore attenzione nella diffusione delle notizie legate al confronto tra ARAN e sindacati.

.

.

.

.

.

.

.

.

Più poteri ai DS? Naddeo: mai proposto ultima modifica: 2025-10-12T21:08:30+02:00 da
Tags:, , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia