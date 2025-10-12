Più poteri ai DS? Naddeo: mai proposto

Più poteri ai Dirigenti per sanzionare i docenti? Naddeo (ARAN): mai proposto ai sindacati.
Antonio Naddeo, presidente dell’ARAN, è intervenuto per chiarire la posizione dell’Agenzia rispetto a recenti ricostruzioni comparse sulla stampa.
Ha affermato su Linkedin: “ARAN Agenzia non ha mai proposto ai sindacati di allargare le possibilità per i dirigenti scolastici di sanzionare direttamente i docenti, senza coinvolgere l’Ufficio scolastico o organismi esterni alla scuola”.
Secondo Naddeo, nessun documento presentato nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo 2022-2024 conterrebbe simili ipotesi. “In nessun documento presentato nelle trattative del rinnovo contrattuale 2022-2024 è stata proposta questa norma”, ha ribadito.
Ha quindi invitato a maggiore attenzione nella diffusione delle notizie legate al confronto tra ARAN e sindacati.
