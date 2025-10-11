ConcorsoInsegnanti Autore: - 11 Ottobre 2025 / 08 : 39
PNRR 3, gli allegati ai bandi

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 10.10.2025.

PNRR 3, aggregazione delle procedure, riservisti
e tabella di corrispondenza nuove classi di concorso: gli allegati ai bandi.

Gilda Venezia

Da oggi, 10 ottobre, sono aperte le funzioni per presentare istanza di partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e nella scuola secondaria.

I posti a bando sono complessivamente 58.135, di cui 27.376 per la scuola primaria e dell’infanzia e 30.759 per la scuola secondaria. I posti comuni sono 50.866 e i posti di sostegno 7.269.

Le istanze potranno essere presentate fino alle ore 23.59 del 29 ottobre 2025 tramite il portale INPA.

l concorso si articola in una prova scritta, in una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.

Allegati concorso infanzia e primaria

Oltre al bando, sono disponibili i seguenti allegati:

  • Allegato 1 – posti a bando
  • Allegato 2 – aggregazione delle procedure
  • Allegato A – percentuale riservisti
  • Allegato B – conteggio personale per genere e regione
Allegato-1_Inf_primaria_PNRR3_DEF_signed-1Download
Allegato-2_Infprim_DEF_signed-1Download
Allegato-A_Infanzia-e-Primaria_DEF_signed-1Download
Allegato-B_Infanzia-e-Primaria_DEF_signedDownload

Allegati concorso secondaria

 

Oltre al bando, sono disponibili i seguenti allegati:

  • Allegato 1 – posti a bando
  • Allegato 1bis – tabella corrispondenza nuove classi di concorso
  • Allegato A – percentuale riservisti
  • Allegato 2 – aggregazione delle procedure
  • Allegato B – conteggio personale per genere e regione 

Allegato-1_Secondaria-I-e-II-grado_PNRR3_DEF_signed-1Download
Allegato-1bis_PNRR3_DEF_signed-1Download
Allegato-A_Secondaria_DEF_signed-1Download
Allegato-2_secondaria_DEF_signed-1Download
Allegato-B_Secondaria_DEF_signed-1Download
