di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 10.10.2025.
PNRR 3, aggregazione delle procedure, riservisti
e tabella di corrispondenza nuove classi di concorso: gli allegati ai bandi.
Da oggi, 10 ottobre, sono aperte le funzioni per presentare istanza di partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e nella scuola secondaria.
I posti a bando sono complessivamente 58.135, di cui 27.376 per la scuola primaria e dell’infanzia e 30.759 per la scuola secondaria. I posti comuni sono 50.866 e i posti di sostegno 7.269.
Le istanze potranno essere presentate fino alle ore 23.59 del 29 ottobre 2025 tramite il portale INPA.
l concorso si articola in una prova scritta, in una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.
Allegati concorso infanzia e primaria
Oltre al bando, sono disponibili i seguenti allegati:
- Allegato 1 – posti a bando
- Allegato 2 – aggregazione delle procedure
- Allegato A – percentuale riservisti
- Allegato B – conteggio personale per genere e regione
.
Allegati concorso secondaria
Oltre al bando, sono disponibili i seguenti allegati:
- Allegato 1 – posti a bando
- Allegato 1bis – tabella corrispondenza nuove classi di concorso
- Allegato A – percentuale riservisti
- Allegato 2 – aggregazione delle procedure
- Allegato B – conteggio personale per genere e regione
.
.
.
.
.
.
..
PNRR 3, gli allegati ai bandi ultima modifica: 2025-10-11T08:39:03+02:00 da