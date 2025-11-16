PNRR 3: più facile rientrare nel triplo dei posti

Orizzonte Scuola, 15.11.2025.

Presentate 180 mila domande per la scuola secondaria e 45 mila per infanzia e primaria. Con pochi candidati più facile rientrare nel triplo dei posti. Ma occorre il punteggio di almeno 70/100

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ancora diffuso i dati analitici relativi al numero di domande presentate per ciascuna classe di concorso bandita per i concorsi DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la secondaria.

Quante domande sono state presentate per il concorso PNRR3

Conosciamo solo il dato aggregato: 180 mila domande per la scuola secondaria; 45 mila per infanzia e primaria.

Pochi partecipanti, pochi turni

Che il numero dei partecipanti non è elevato è rilevabile dal numero di turni, che ciascun Ufficio Scolastico utilizza all’interno del range proposto dal Ministero: ad es. per infanzia e primaria tante regioni utilizzano solo uno dei due turni a disposizione per il 27 novembre, e così anche per la secondaria.

Manca invece ancora la convocazione per la Campania secondaria.

Pochi candidati o raddoppio delle aule a disposizione?

L’altra faccia della medaglia sarebbe quella secondo la quale il numero minore di turni è determinato da un numero maggiore di aule informatiche a disposizione per la procedura.

Punteggio minimo: almeno 70/100

Per poter sperare di accedere alla prova orale il candidato deve raggiungere alla prova scritta almeno 70/100. Il punteggio minimo è necessario anche se il numero di candidati dovesse essere, per la classe di concorso di riferimento, minore al triplo del numero dei posti a bando.

Si consideri però che il punteggio della prova scritta va riportato in graduatoria, dove avere un punteggio alto è determinante non solo per collocarsi tra i vincitori (assicurandosi così anche il ruolo), ma anche per le maggiori possibilità di scelta della provincia desiderata.

Pochi candidati, più facile rientrare nel triplo dei posti

Il numero minore di domande, per le classi di concorso per le quali potrà essere confermato, renderà più semplice collocarsi nel triplo dei posti a bando, seconda condizione necessaria per accedere alla prova orale.

PNRR 3: più facile rientrare nel triplo dei posti

