di Pasquale Almirante, La Tecnica della scuola, 24.9.2022.

Studenti.it mette in linea i calendari delle Regioni italiane dove è previsto il lungo ponte dei “Morti” e dunque calcola i giorni che studenti e prof hanno a disposizione magari per una gita fuori porta, comprese le famiglie che possono permetterselo.

A parte i diversi ponti previsti per l’anno scolastico appena iniziato, il sito indugia su questo del primo novembre.

Infatti, considerato che la festa di Ognissanti cadde di martedì, è molto probabile che molte scuole rimarranno chiuse anche il lunedì 31 ottobre per fare ponte e continuarlo fino al 2, il giorno della commemorazione dei defunti.

Secondo i calcoli del portale degli studenti il ponte del 1° novembre si farà solo in alcune regioni, secondo quanto stabilito dai diversi calendari scolastici:

Il 31 ottobre rimangono chiuse le scuole di: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Campania e Calabria;

il 2 novembre scuole chiuse in: Marche, Molise, Emilia Romagna, Basilicata, Sardegna.

D’altra parte è pure da sottolineare che tantissime scuole di tutte le regioni quest’anno hanno iniziato le lezioni prima (rispetto al calendario regionale) e quindi il 31 ottobre, come pure in occasione dei “ponti” dell’8 dicembre e del 25 aprile, come è stato riportato dal nostro portale, non svolgeranno attività didattica.

Ponte del 1° novembre: le scuole che rimarranno chiuse anche il 31 e il 2

