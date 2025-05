Posti disponibili per la mobilità docenti

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 15.5.2025.

La pubblicazione è un atto dovuto che devono fare tutti gli uffici territorialmente competenti.

Normativa e comunicazione degli esiti della mobilità

Il prossimo venerdì 23 maggio 2025, è la giornata destinata alla pubblicazione degli esiti della mobilità territoriale e professionale dei docenti titolari di ogni ordine e grado di istruzione che hanno presentato istanza entro i termini indicati nell’OM 36 del 28 febbraio 2025. È utile ricordare che i posti disponibili per la mobilità devono essere pubblicati nei tempi che vanno dal 30 aprile al 22 maggio, specificando che le disponibilità utili per la mobilità anno scolastico 2025/2026 delle scuole di ogni ordine e grado devono tenere conto degli accantonamenti previsti per l’art.59 commi 4-8, 9 bis D.L. 73/2021, per l’art. 5 ter D.L. 228/2021 e per la L. 56/2024.

Normativa pubblicazione posti disponibili

Ai sensi dell’art.32 del CCNI mobilità 2025-2028, bisogna specificare che sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici territorialmente competenti, tenuto conto di quanto previsto dalle tre fasi della mobilità e in particoalre della terza fase della mobilità. I posti ddisponibili per la mobilità sono quelli compresi nella pianta organica relativa all’organico di diritto stabilito per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi considerati gli eventuali soprannumeri. Ai fini della determinazione delle disponibilità per i movimenti si tiene conto, altresì, delle vacanze determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.), purché comunicate al sistema informativo nei termini fissati dall’O.M. (28 aprile 2025) che regola la mobilità e resi oggetto della prevista informativa sindacale territoriale.

Gli uffici scolastici territorialmente competenti pubblicano, entro la data prevista nell’O.M. (dal 30 aprile al 22 maggio), tali disponibilità e le comunicano a tutti gli altri uffici scolastici territoriali e alle sovrintendenze scolastiche di Aosta e Bolzano. Ciascun ufficio territorialmente competente, ricevuti i dati relativi alle altre province, ne cura l’immediata pubblicazione all’albo, unitamente a quelli relativi alla propria.

Comunicazione degli esiti della mobilità

Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è data comunicazione del provvedimento presso l’Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta

elettronica all’indirizzo inserito nel portale Istanze on line. Tale comunicazione sarà resa nota nella mattinata del giorno 23 maggio 2025.

Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:

a) all’istituzione scolastica di provenienza;

b) all’istituzione scolastica di destinazione;

c) alla competente ragioneria territoriale dello Stato.

I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l’avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e alla competente ragioneria territoriale dello Stato.

Al personale che non ha ottenuto il trasferimento è data comunicazione per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale Istanze on line e tale personale potrà consultare, attraverso l’apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, l’esito della propria domanda.

Quando si conosceranno gli esiti dei movimenti richiesti?

Ecco di seguito le date:

Personale docente

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.

Personale educativo

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.

Personale ATA

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

Insegnanti di religione cattolica

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.

Posti disponibili per la mobilità docenti

