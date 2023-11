di Sergio De Napoli, Miur Istruzione, 18.11.2023.

Aumenta l’ottimismo nei confronti dell’approvazione dell’emendamento sul doppio canale di reclutamento contenuto all’interno del Decreto Anticipi attualmente in discussione al Senato.

Il vaglio dell’ammissibilità

Un provvedimento che contribuirebbe in maniera decisiva a superare il problema del precariato storico nel mondo della scuola.

Il fatto che l’emendamento abbia già superato il vaglio delle inammissibilità significa che ci sono buone speranze, finalmente, per l’approvazione di questo che rappresenterebbe un segnale forte alla lotta al precariato.

Fratelli d’Italia crede fortemente nel doppio canale, per questo il partito si sta impegnando per assicurare la sua approvazione. Grazie a questo strumento la politica, e in questo i sindacati sono allineati, è convinta di riuscire a risolvere le problematiche storiche nel settore.

.

.

.

.

.

.

Precari scuola: doppio canale di reclutamento supera vaglio delle ammissibilità, cresce l’ottimismo

ultima modifica: da