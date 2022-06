di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 19.6.2022.

Riforma reclutamento docenti, il maxi emendamento al Decreto N. 36 al voto nella mattinata di lunedì 20 giugno.

Precariato docenti, la votazione del maxi emendamento sulla scuola al Decreto Legge N. 36 presentato dalle forze di maggioranza è slittato a domani, lunedì 20 giugno. Si tratta dell’ultimo emendamento da votare, quello indubbiamente più importante perché intende riscrivere il capitolo scuola riguardante la riforma del reclutamento e della formazione obbligatoria dei docenti.

È ancora in stand by in Senato il maxi emendamento che riguarda la scuola, l’unico rimasto da esaminare dalle commissioni Affari costituzionali e Istruzione.

I senatori avevano presentato il testo di un maxi emendamento che, nei suoi contenuti, si proponeva di evitare il taglio agli organici del personale docente, ma il ministero dell’Economia e delle Finanze, il ministero dell’Istruzione e la Ragioneria dello Stato non hanno accolto tali richieste.

Tra gli altri punti contenuti nel maxi emendamento anche l’istituzione di percorsi abilitanti per tutte le categorie di insegnanti, l’allungamento della fase transitoria per superare il precariato storico, la riapertura delle graduatorie di merito degli idonei nei concorsi e l’eliminazione dei test a crocette nelle prove scritte dei concorsi. Lunedì mattina, 20 giugno, è in programma una nuova riunione in Senato con il governo: il Decreto Legge è atteso in Aula domani pomeriggio.

I punti contestati dai sindacati sono diversi: si chiede di utilizzare il doppio canale di reclutamento per stabilizzare i precari; all’anno di formazione devono accedere tutti i precari e docenti di ruolo, senza quote di riserva discriminanti e illegittime; i criteri di assegnazione dell’assegno per incentivare la formazione non possono essere decisi dal comitato di valutazione; non è infine accettabile limitare l”assegno per incentivare la formazione ai soli docenti di ruolo, senza precari, amministrativi, educatori.

Precari scuola, gli aggiustamenti al decreto PNRR e il maxi emendamento

