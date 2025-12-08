Precari, tutti gli appuntamenti del 2026

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 7.12.2025.

Una sintesi schematica degli appuntamenti che riguarderanno i precari della scuola (docenti e ATA) nel 2026.

Il 2025 si sta avviando verso la fine. Il 2026 sarà ricco di appuntamenti riguardanti i precari, sia docenti che ATA, nella speranza che si aggiungano anche novità che possano dare una svolta nella vita lavorativa dei moltissimi supplenti che permettono alla ‘macchina’ scolastica di funzionare. La stabilizzazione è l’obiettivo principale, sul quale si auspicano misure valorizzanti. Vediamo intanto una carrellata di ciò che per certo si attende il prossimo anno.

Docenti precari: cosa è previsto nel 2026

Partiamo dai docenti precari. Alcuni appuntamenti sono già definiti e certi:

riapertura Gps (tra febbraio e marzo): domanda per i nuovi inserimenti e l’aggiornamento punteggio. Si attende intanto il parere del CSPI sulla nuova ordinanza ministeriale;

(tra febbraio e marzo): domanda per i nuovi inserimenti e l’aggiornamento punteggio. Si attende intanto il parere del CSPI sulla nuova ordinanza ministeriale; aggiornamento Gae (tra febbraio e marzo): non sono più previsti da tempo nuovi inserimenti. Il parere del CSPI sul decreto ministeriale è già arrivato ed è stato favorevole.

(tra febbraio e marzo): non sono più previsti da tempo nuovi inserimenti. Il parere del CSPI sul decreto ministeriale è già arrivato ed è stato favorevole. inizio prove orali del concorso PNRR 3 a gennaio e conclusione della procedura entro giugno;

a gennaio e conclusione della procedura entro giugno; costituzione delle graduatorie regionali aperte a tutti gli idonei dal 2020 in poi;

aperte a tutti gli idonei dal 2020 in poi; istanza 150 preferenze (per iscritti nelle Gps e nelle Gae) volta all’ottenimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno;

(per iscritti nelle Gps e nelle Gae) volta all’ottenimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno; consuete immissioni in ruolo tra luglio e agosto;

tra luglio e agosto; primi bollettini Gae e Gps da fine agosto.

Supplenti ATA: cosa li aspetta nel 2026

Per quanto riguarda i supplenti ATA sono previsti meno appuntamenti, che possono essere così condensati:

consueto bando annuale ATA 24 mesi ;

; compilazione allegato G per inserire un massimo di 30 istituzioni scolastiche da cui ottenere incarichi di supplenza;

per inserire un massimo di 30 istituzioni scolastiche da cui ottenere incarichi di supplenza; consuete immissioni in ruolo nell’estate attingendo dalle graduatorie ATA 24 mesi;

nell’estate attingendo dalle graduatorie ATA 24 mesi; possibile avvio delle supplenze, col nuovo a.s 2026/27, anche sulla nuova figura dell’ operatore scolastico ;

; avvio incarichi a tempo determinato al 31 agosto e 30 giugno per ogni profilo tra fine agosto e inizi settembre;

al 31 agosto e 30 giugno per ogni profilo tra fine agosto e inizi settembre; potrebbero giungere notizie in merito all’attesa riforma del reclutamento.

