Premessa nuove Indicazioni nazionali. Le idee-chiave e lo schema. La lettura personale è un importante il passaggio per comprendere la prospettiva ideologica.

Nuove Indicazioni nazionali. Necessaria la lettura personale

Nuove indicazioni nazionali. Sul sito del Mim sono state pubbblicate. Al momento è il documento non è definitivo. Si legge, infatti “Il testo descrive metodo e contenuti del lavoro in itinere della Commissione tecnica per la definizione delle Linee di indirizzo dei nuovi curricoli per le scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere una discussione pubblica delle principali novità della revisione e offrire una base di lettura utile all’avvio della seconda fase di audizioni con le parti sociali. I lavori della Commissione sono stati preceduti e sono accompagnati, nel corso dell’elaborazione, da una serie di incontri diretti anche con insegnanti e professionisti dei contesti scolastici di ogni ordine e grado e hanno già recepito le sollecitazioni e i contributi arrivati, anche in forma scritta, al termine della prima fase di audizioni, avvenuta nel giugno del 2024“.

Sarà molto difficile una rivisitazione completa o di una buona parte del documento.

“Impazzano” tuttavia già le prime letture indirette. Le troviamo nei giornali e anche nel Web. Queste però sono esposte all’interpretazione o alla visione prospettica di chi scrive. Siamo in presenza dell’opinione del “si dice” (M. Heidegger)

Riteniamo importante, invece la lettura diretta, personale. Sicuramente l’esercizio è più faticoso. Nello stesso tempo però più gratificante.

Da dove inziare? La risposta è semplice. Dalla “Premessa culturale generale delle Nuove Indicazioni “. Importante il passaggio per comprendere la prospettiva ideologica (“Metafisica”) del documento. Questo è un importante passaggio per collegare i vari puzzle delle discipline.

Il lettore dovrà fare il lavoro di lettura personale, verificando le idee-chiave evidenziate (Premessa Cap. 1) e integrandole eventualmente con altri elementi.

Per dare organicità al lavoro, si propone anche uno schema. Nei prossimi giorni seguiranno gli altri capitoli della Premessa. Quest’ultima è importante. La sua comprensione facilita l’ndividuazione della filigrana che lega le discipline

Premessa nuove Indicazioni nazionali. Idee-chiave e schema

