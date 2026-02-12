dalla Gilda degli insegnanti, 12.2.2026.

Corso preparazione esame posizioni economiche ATA, FGU: si garantisca partecipazione di tutti e omogeneità territoriale su decisioni DS.

La Federazione Gilda Unams lamenta, in relazione al recupero delle 20 ore relative alla formazione in preparazione dell’esame per le Posizioni Economiche del personale ATA, una difformità sul territorio.

“Abbiamo riscontrato un comportamento non univoco da parte dei dirigenti scolastici, sul recupero delle ore spese per la formazione, nonostante ci sia l’articolo 11 del decreto istitutivo delle prove selettive che al comma uno e cinque prevede il riconoscimento delle ore effettuate per la partecipazione al corso, in preparazione della prova”. E’ quanto dichiara il coordinatore nazionale della Federazione Gilda Unams Vito Carlo Castellana.

Sono state moltissime le richieste da parte dei collaboratori che chiedono un intervento da parte nostra, laddove non vengono concesse le ore di recupero e ci sia un mancato rispetto dei termini.

“Chiediamo omogeneità sul territorio per quanto riguarda le decisioni da parte dei DS ma soprattutto vogliamo che sia garantita a tutti la partecipazione alle prove d’esame. In virtù di questo, vorremmo anche avere un ulteriore chiarimento per il personale ATA in turno pomeridiano che, per venire incontro alle esigenze della scuola, la mattina si reca alla prova e il pomeriggio a lavoro, ha la possibilità di farsi riconoscere le ore dell’esame come servizio e quindi a recupero?”.

Lo diffonde in una nota la Federazione Gilda Unams

