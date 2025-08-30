Assegnazioni UtilizziInsegnanti Autore: - 30 Agosto 2025 / 08 : 07
Presa di servizio dal 1° settembre

dalla Gilda degli insegnanti, 25.8.2025.

I docenti obbligati alla presa di servizio il 1° di settembre:
neoimmessi in ruolo, trasferiti, assegnati o utilizzati, supplenti.

Gilda Venezia

Sono obbligati a prendere servizio il 1 settembre:

  • i neo-immessi in ruolo, per i quali è fondamentale essere a scuola.
    Con la presa di servizio, infatti, parte anche la decorrenza economica del contratto, oltre a quella giuridica.

    In casi del tutto straordinari, per motivi di salute o gravi motivi personali, esiste la possibilità di deroga alla presa di servizio. Questo però comporta che la decorrenza economica del contratto a tempo indeterminato partirà dal giorno in cui si prenderà effettivamente servizio a scuola.

    In pratica, si è giuridicamente di ruolo dal primo settembre, ma si verrà pagati dal giorno in cui si andrà effettivamente a scuola.

  • Coloro che hanno ottenuto trasferimento in una nuova scuola, assegnazione provvisoria o utilizzazione. Ovviamente per motivi di salute o gravi motivi personali è possibile differire la presa di servizio, senza che questo comporti conseguenze.
  • Qualora le nomine del personale a tempo determinato avvengano entro il 31 agosto, anche i supplenti destinatari di nomina sono obbligati a prendere servizio il 1 settembre nella scuola a loro assegnata. Anche per i supplenti esiste la possibilità di deroga, nel caso di gravi e comprovati motivi di salute o personali, ma la decorrenza economica della supplenza, partirà dal giorno di effettiva presa di servizio a scuola.

Tutti gli altri non hanno obbligo di presa di servizio a scuola il primo settembre, ma devono essere a scuola il giorno in cui è stato fissato il primo collegio docenti.

 

