Presa di servizio dal 1° settembre

dalla Gilda degli insegnanti, 25.8.2025.
I docenti obbligati alla presa di servizio il 1° di settembre:
neoimmessi in ruolo, trasferiti, assegnati o utilizzati, supplenti.
Sono obbligati a prendere servizio il 1 settembre:
- i neo-immessi in ruolo, per i quali è fondamentale essere a scuola.
Con la presa di servizio, infatti, parte anche la decorrenza economica del contratto, oltre a quella giuridica.
In casi del tutto straordinari, per motivi di salute o gravi motivi personali, esiste la possibilità di deroga alla presa di servizio. Questo però comporta che la decorrenza economica del contratto a tempo indeterminato partirà dal giorno in cui si prenderà effettivamente servizio a scuola.
In pratica, si è giuridicamente di ruolo dal primo settembre, ma si verrà pagati dal giorno in cui si andrà effettivamente a scuola.
- Coloro che hanno ottenuto trasferimento in una nuova scuola, assegnazione provvisoria o utilizzazione. Ovviamente per motivi di salute o gravi motivi personali è possibile differire la presa di servizio, senza che questo comporti conseguenze.
- Qualora le nomine del personale a tempo determinato avvengano entro il 31 agosto, anche i supplenti destinatari di nomina sono obbligati a prendere servizio il 1 settembre nella scuola a loro assegnata. Anche per i supplenti esiste la possibilità di deroga, nel caso di gravi e comprovati motivi di salute o personali, ma la decorrenza economica della supplenza, partirà dal giorno di effettiva presa di servizio a scuola.
Tutti gli altri non hanno obbligo di presa di servizio a scuola il primo settembre, ma devono essere a scuola il giorno in cui è stato fissato il primo collegio docenti.