Gilda degli insegnanti di Venezia, 18.5.2026.

Il presidente della commissione è normalmente il dirigente scolastico dell’istituto. Non esiste un obbligo generale per tutti i docenti della secondaria di I grado: l’incarico può però essere attribuito formalmente dal dirigente a un docente disponibile individuato come sostituto.

Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo (terza media), i docenti della secondaria di I grado non sono ordinariamente obbligati a svolgere l’incarico di presidente di commissione.

La normativa

Il Decreto Legislativo 62/2017, art. 8 stabilisce:

“Presso ciascuna istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione è costituita una commissione d’esame composta da tutti i docenti del consiglio di classe. La commissione è presieduta dal dirigente scolastico o da un docente collaboratore del dirigente scolastico, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.”

Il DM 741/2017 art. 4 ribadisce:

“La commissione d’esame è presieduta dal dirigente scolastico preposto” e disciplina la sostituzione in caso di impedimento.

Al fine di consentire l’inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 20l 7, n.741, recante norme per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165».

L’incarico spetta al Dirigente scolastico

Dunque, in caso di reggenza, assenza o impedimento del dirigente scolastico, lo stesso è sostituito in qualità di presidente di commissione da un suo collaboratore, individuato ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 165/2001.

Precisiamo che con il DM 183/2019 si è introdotta, tra le cause di impedimento, la partecipazione del dirigente agli esami di Stato di II grado in qualità di presidente di commissione e si è superato il vincolo per cui potevano sostituire il dirigente solo docenti appartenenti al ruolo della secondaria.

Chi può sostituire il dirigente

In definitiva, qualora il dirigente non possa svolgere l’incarico di presidente della commissione dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, lo stesso è sostituito da un collaboratore, individuato ai sensi del succitato art. 25/5 del D.lgs. 165/2001:

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati , ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale

La normativa prevede infatti che:

il presidente della commissione sia normalmente il dirigente scolastico dell’istituto;

dell’istituto; solo in caso di assenza, impedimento o reggenza, il dirigente possa delegare un docente a svolgere le funzioni di presidente.

Nessun obbligo

Quindi:

non esiste un obbligo generale per tutti i docenti della secondaria di I grado;

per tutti i docenti della secondaria di I grado; l’incarico può però essere attribuito formalmente dal dirigente a un docente disponibile individuato come sostituto.

Vale solo la pena di ricordare che non è previsto alcun compenso per il docente eventualmente individuato come Presidente d’esame.

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Presidenza esami di terza media: nessun obbligo per i docenti

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